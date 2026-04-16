Tesla i thotë lamtumirë Model S dhe X
Më herët këtë vit, Tesla njoftoi planet për të ndërprerë prodhimin e të dy modeleve, Model S dhe Model X.
Plani është të përqendrohet në rritjen e prodhimit të robotëve.
Megjithatë, përpara se të tërhiqen, Tesla planifikon të prodhojë një version me edicion të kufizuar të secilit, të cilin do ta quajë Seria Signature.
Me shumë mundësi, ato nuk do të kushtojnë lirë, duke pasur parasysh që Tesla tashmë i ka rritur çmimet.
Raportet sugjerojnë se këto modele përfundimtare me edicion të kufizuar do të kenë elementë unikë stilimi të Signature Series.
Gjithashtu, do të kenë emblema të jashtme prej ari.
Brenda, do të shihni gjithashtu një pllakë në panelin e instrumenteve që tregon numrin e automjetit tuaj në serinë e kufizuar të prodhimit.
Tesla thuhet se do të prodhojë 250 kopje të Model S dhe vetëm 100 kopje të Model X.
Por, nëse shpresoni të blini një, do t'ju duhet një ftesë nga Tesla.