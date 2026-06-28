Tërmetet me magnitudë 7.5 ballë nuk janë aq të rralla - pse ai në Venezuelë ishte aq shkatërrues?
Është tashmë e qartë se ndikimi i tërmeteve në Venezuelë do të jetë shkatërrues, me të paktën 1,430 të vdekur të konfirmuar, 3,238 të plagosur dhe mijëra të raportuar të zhdukur.
Megjithatë, tërmetet me magnitudë 7.5+ ballë, nuk janë të rralla.
I pari që goditi Venezuelën veriore gjatë natës kishte një magnitudë prej 7.2 ballë, ndërsa i dyti u mat me magnitudë 7.5.
Tërmetet me magnitudë 7.0-7.9 ballë janë mjaftueshëm të forta për të shkaktuar dëme serioze në zonat e populluara.
Në magnitudë 8.0 ballë e lart, qytete dhe qyteza të tëra mund të shkatërrohen.
Që nga viti 2024, Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së ka regjistruar njëmbëdhjetë tërmete me magnitudë mbi 7.5 ballë në të gjithë botën.
Jo të gjithë kanë parë aq shumë viktima dhe aq shumë dëme sa është raportuar deri më tani në Venezuelë.
Më herët këtë muaj, një tërmet me magnitudë 7.8 ballë goditi Filipinet, duke shkaktuar 19 viktima.
Në qershor të vitit të kaluar, një tërmet me magnitudë 8.8 ballë goditi bregun e Gadishullit Kamchatka në Rusinë lindore. Ishte i shtati më i madhi i regjistruar në historinë e vendit, megjithatë nuk u raportuan viktima të drejtpërdrejta.
Një tërmet me magnitudë 6.9 u raportua gjithashtu sot në Japoni, pak pas atyre në Venezuelë - por deri më tani nuk është raportuar për të lënduar ose të vdekur këtu.
Pse dy tërmetet në Venezuelë kanë qenë kaq shkatërrues?
Një pjesë e shpjegimit është se tërmetet në Venezuelë goditën pjesën më të populluar të vendit.
Kjo do të thotë që ndikimi është ndjerë nga një numër më i madh njerëzish, por ka prekur edhe një përqendrim më të lartë ndërtesash, si dhe infrastrukturën publike si rrugët dhe urat.
Tërmetet goditën qytetin e Karakasit, kryeqytetin e Venezuelës, me një popullsi prej më shumë se dy milionë banorësh, dhe patën ndikimin më të madh në shtetin e La Guaira, në bregdetin verior, ku jetojnë rreth 380,000 njerëz.
Në të kundërt, disa tërmete të tjera me magnitudë të madhe kanë ndodhur kohët e fundit në zona me popullsi të ulët ose pa popullsi, si në mes të oqeanit.
Një tërmet me magnitudë 7.6 ballë goditi Oqeanin Paqësor pranë shtetit ishullor të Tongës në mars të këtij viti.
Tetorin e kaluar, një tjetër tërmet me magnitudë 7.6 ballë goditi Grykën Drake - një rrugë detare midis Kilit dhe Antarktidës që lidh oqeanet Paqësor dhe Atlantik.
Dridhje të cekëta
Tërmetet në Venezuelë ndodhën gjithashtu në një thellësi mjaft të vogël.
Tërmeti i dytë goditi vetëm 9 kilometra nën sipërfaqen e Tokës.
Tërmete të tjera kanë goditur në thellësi më të mëdha, duke zvogëluar efektin e lëkundjes në sipërfaqen e Tokës. /Telegrafi/