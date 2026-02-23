Tërmet në Bosnje e Hercegovinë
Një tërmet me magnitudë 3.4 ballë sipas shkallës Rihter u regjistrua në Bosnjë dhe Hercegovinë në mbrëmje.
Epiqendra e tërmetit ishte gjashtë kilometra nga Gruda, ose 32 kilometra nga Mostari, transmeton Telegrafi.
Sipas EMSC, thellësia e impaktit ishte 10 kilometra, dhe tërmeti u regjistrua në orën 19:29.
Një numër i madh qytetarësh të BeH që jetonin pranë epiqendrës raportuan menjëherë në faqen e internetit të EMSC.
"Ky është tërmeti më i fortë deri më tani. Kati i katërt po dridhet, goditi tre herë", ishte një nga komentet.
Vlen të përmendet se vetëm katër ditë më parë, një tërmet u regjistrua në të njëjtën zonë, ose më saktë pranë Grudës. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals