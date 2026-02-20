Tërmet i fuqishëm në Afganistan
Një tërmet me magnitudë 5.7 ballë goditi rajonin Hindu Kush në Afganistan, sipas Qendrës Gjermane të Kërkimeve për Gjeoshkencat.
Tërmeti filloi në një thellësi prej 79 kilometrash.
Bëhet e ditur se lëkundjet u ndjenë në kryeqytetin Kabul dhe në provincat fqinje.
Deri tani nuk ka raportime të menjëhershme për dëme materiale apo viktima.
Tërmetet janë të zakonshme në Afganistan, veçanërisht përgjatë vargmalit Hindu Kush, pranë vendit ku takohen pllakat tektonike euroaziatike dhe indiane
Në gusht të vitit 2025, një tërmet me magnitudë 6.0 ballë në lindje të vendit shkatërroi fshatrat malore dhe vrau më shumë se 2,200 njerëz.
Javë më vonë, një tërmet me magnitudë 6.3 ballë në Afganistanin verior vrau të paktën 27 persona.
Dridhje të forta në Heratin perëndimor, pranë kufirit iranian, në vitin 2023, dhe në provincën Nangarhar në vitin 2022, vranë qindra njerëz dhe shkatërruan mijëra shtëpi. /Telegrafi/