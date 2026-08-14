Terapistët “rrëzojnë” mitin e njohur për fëmijët më të vegjël
Kërkojuni njerëzve të përshkruajnë fëmijën më të vogël në një familje dhe ka shumë të ngjarë të dëgjoni një version të ngjashëm të së njëjtës histori. Ata janë të llastuar, të shkujdesur, të preferuarit, më argëtuesit — fëmijët që ia kanë dalë t’u shpëtojnë pasojave për gjithçka, ndërsa vëllezërit e motrat më të mëdhenj u kanë hapur rrugën. Ky është një nga besimet më të qëndrueshme në psikologjinë popullore.
Por vetë fëmijët më të vegjël — si edhe terapistët që punojnë me ta — thonë se kjo është gjithashtu një nga idetë më të gabuara.
“Besoj se miti më i madh, ndaj të cilit njerëzit reagojnë, është ideja se fëmijët më të vegjël e kanë jetën të lehtë,” tha për HuffPost Caitlyn Oscarson, terapiste e licencuar për martesën dhe familjen. “Nuk mendoj se shumë fëmijë më të vegjël e përjetojnë kështu dhe as kërkimet shkencore nuk e mbështesin vërtet këtë ide.”
Ky stereotip i një fëmije të llastuar, që e ka jetën më të lehtë, nuk është vetëm i pasaktë, por edhe i dëmshëm. Ai ndikon në mënyrën se si familjet i trajtojnë anëtarët e tyre më të vegjël dhe në mënyrën se si këta fëmijë arrijnë ta shohin veten kur rriten.
“Shumë klientë që kundërshtojnë stereotipet e bëjnë këtë më shpesh për stereotipin se janë të llastuar ose të preferuarit e familjes,” tha Robin Hamilton, terapiste klinike e licencuar për martesën dhe familjen. “Ata e urrejnë këtë ide, sepse zakonisht nuk ndihen aspak kështu, edhe pse pjesëtarët e tjerë të familjes mund të ndihen xhelozë dhe ta shohin situatën në këtë mënyrë.”
Në të vërtetë, realiteti është shumë më i ndërlikuar.
“Disa fëmijë më të vegjël mund të kenë më shumë liri, më pak përgjegjësi dhe të rriten me prindër që kanë rregulla më pak të rrepta,” tha Oscarson. “Por ata gjithashtu mund të ndihen të nënvlerësuar dhe të ndiejnë se përvojat e tyre minimizohen.”
Fëmijët më të vegjël mund të ndiejnë gjithashtu barrën e pakënaqësisë së vëllezërve dhe motrave më të mëdhenj, duke marrë mbi vete fajin për një dinamikë familjare në krijimin e së cilës nuk kanë pasur asnjë rol. Chloë Bean, terapiste e licencuar për martesën dhe familjen, vuri në dukje idenë se më i vogli është “bebja” e familjes, i cili në mënyrë të pashmangshme është i llastuar dhe merr gjithë vëmendjen.
“Kjo sjell efekt të kundërt, sepse ata kalojnë gjithë jetën duke u përpjekur të provojnë se nuk janë të papjekur apo të mbajtur nën kujdes të tepruar, dhe kjo krijon një presion që mund t’ua dëmtojë vetëbesimin,” shpjegoi ajo.
Ndërkohë, shumë fëmijë më të vegjël në fakt përshkruajnë se janë ndier më shumë të anashkaluar sesa të përkëdhelur apo të favorizuar. Më shumë liri mund të shoqërohet gjithashtu me supozimin se ata nuk kanë nevojë për aq shumë udhëzim apo mbështetje emocionale.
Miti për fëmijën më të vogël të preferuar, i cili e ka gjithçka të lehtë, lidhet gjithashtu me idenë se ai është një vëlla ose motër natyrshëm argëtues/e, i/e shkujdesur dhe që nuk i merr gjërat shumë seriozisht.
“Një nga mitet më të mëdha që dëgjoj të kundërshtohet në terapi është ideja se fëmijët më të vegjël e kanë ‘jetën të lehtë’, thjesht sepse shihen si fëmija i shkujdesur, argëtues ose i preferuar i familjes,” tha Priya Tahim, këshilluese profesionale e licencuar dhe themeluese e Kaur Counseling. “Ndërsa kjo mund të jetë e vërtetë për disa familje, është larg së qenit një përvojë universale. Shumë fëmijë më të vegjël tregojnë se të etiketuarit si ‘bebja e familjes’ shpesh shoqërohet me shpërfilljen e emocioneve të tyre, minimizimin e mendimeve dhe opinioneve të tyre ose vënien në dyshim të pavarësisë së tyre edhe në moshë madhore.”
Disa shprehin gjithashtu se ndiejnë presion për ta ruajtur atë rol të shkujdesur dhe pozitiv, sepse kjo është ajo që familja pret prej tyre.
“Shoh fëmijë më të vegjël që janë rritur duke besuar se duhej të ishin ‘të lehtët’ ose ata që sillnin humor e lehtësi në familje, sepse familja tashmë kishte mjaft gjëra me të cilat duhej të merrej,” tha Bean.
Për shumë prej tyre, të qenit “më argëtuesi i familjes” është më shumë një strategji mbijetese sesa një tipar personaliteti. Altheresa Clark, punonjëse sociale klinike e licencuar dhe themeluese e Inspire4Purpose, theksoi se të qenit personi që gjallëron atmosferën në familje nuk do të thotë se nuk ekzistojnë ndjenja dhe probleme më të thella.
“Shumë fëmijë më të vegjël kanë mësuar të përdorin humorin ose një personalitet të shkujdesur si mënyrë për të ruajtur paqen në familje, ndërkohë që në mënyrë private mund të përballen me ankth, dyshim ndaj vetes ose ndjesinë se nuk kuptohen,” shpjegoi ajo.
“Disa fëmijë më të vegjël vërtet shfaqen si ‘argëtuesit’ dhe më të shkujdesurit e familjes, por kjo nuk do të thotë se nuk mbajnë mbi supe një peshë emocionale,” shtoi Tahim. “Në terapi, ne shpesh shqyrtojmë nëse ky identitet është një pjesë autentike e asaj se kush janë ata apo një rol që kanë mësuar ta luajnë brenda familjes. Humori, spontaniteti dhe të qenit vëllai apo motra e shkujdesur mund të kthehen në mënyra për të ruajtur harmoninë, për të shmangur konfliktin ose për t’u siguruar që të tjerët t’i pëlqejnë dhe t’i pranojnë.”
Presioni për të qenë i shkujdesur mund të çojë gjithashtu në faktin që fëmijët më të vegjël të kenë vështirësi t’i identifikojnë dhe t’i shprehin emocionet e tyre — ndërkohë që përpiqen të kujdesen për ndjenjat e pjesëtarëve të tjerë të familjes.
“Ekziston një vëmendje e tepruar ndaj emocioneve të të tjerëve,” tha Mabel Yiu, terapiste e licencuar për martesën dhe familjen dhe themeluese e Women’s Therapy Institute. “Të kesh më pak pushtet në familje i mëson fëmijët t’i lexojnë njerëzit që kanë më shumë autoritet se ata si një aftësi mbijetese. Kjo shpesh shfaqet në moshë madhore si prirje për t’u përshtatur vazhdimisht me dëshirat e të tjerëve dhe për t’i kënaqur ata, dhe puna terapeutike është ta drejtojë këtë vetëdije emocionale përsëri te nevojat e tyre.”
Në kontekstin e terapisë, njohja e kësaj dinamike bëhet pikënisja për diçka më domethënëse.
“Në terapi, qëllimi është të mësosh t’i besosh vetes se ke të drejtë të zësh hapësirë, të kesh nevoja dhe të respektohesh për atë që je, jo sepse ke tejkaluar pritshmëritë e ulëta që të tjerët kanë pasur për ty,” tha Bean. “Fëmijët më të vegjël me të cilët punoj po përpiqen të merren seriozisht pa rënë në modelin e tyre të zakonshëm të përpjekjes së tepruar për të bërë gjithçka. Një pjesë e madhe e identitetit të tyre është ndërtuar rreth të qenit ‘i lehti’ ose rreth përpjekjes për të provuar se nuk janë ‘bebja’ e dhomës.”
Vendosja e kufijve, ruajtja e tyre dhe shprehja e nevojave pa ndjenja faji apo pa kërkuar falje janë hapa shumë të rëndësishëm për fëmijët më të vegjël që kanë kaluar vite duke e zvogëluar veten për të ruajtur paqen.
Ekziston gjithashtu një proces përballjeje me humbjen dhe dhimbjen që vjen nga ndarja e identitetit të vërtetë nga roli që u është caktuar vetëm për shkak të rendit të lindjes. E gjithë kjo tregon një të vërtetë më të gjerë, të cilën terapistët e theksojnë vazhdimisht: rendi i lindjes është vetëm një pjesë e një tabloje shumë më të madhe dhe është shumë më pak ndikues nga sa mendojnë shumica e njerëzve.
“Rendi i lindjes sigurisht që mund të ndikojë në dinamikat familjare, por nuk duhet parë kurrë si shpjegimi i vetëm për personalitetin ose përvojat emocionale të dikujt,” tha Clark. “Faktorë të tillë si stili i prindërimit, stresi në familje, kultura, diferenca në moshë mes vëllezërve dhe motrave dhe ngjarjet e rëndësishme të jetës shpesh kanë ndikim edhe më të madh. Përfundimi më i rëndësishëm është se përvoja e çdo individi është unike dhe terapia përqendrohet në të kuptuarit se si këto përvoja e kanë formuar personin, në vend që të supozohet se rendi i lindjes tregon të gjithë historinë.”
Edhe kërkimet shkencore e mbështesin këtë.
“Kur shqyrton nga afër kërkimet mbi këtë temë, ajo që gjen është se rendi i lindjes është shumë më pak parashikues për personalitetin në moshë madhore nga sa besohet gjerësisht,” tha Natalie Moore, terapiste e licencuar për martesën dhe familjen. “Në të vërtetë, janë rolet më të ndërlikuara brenda familjes, dinamikat familjare dhe mënyrat e ndryshme se si prindërit i trajtojnë fëmijët që kanë ndikim shumë më të madh në mënyrën se si dikush sillet, lidhet me të tjerët dhe përballet me vështirësitë në moshë madhore.”
Në praktikën e saj, ajo u bën klientëve pyetje rreth rolit specifik që kishin në familje — çfarë pritej prej tyre, si trajtoheshin, si përshtateshin brenda një sistemi tashmë të krijuar — dhe se si këto dinamika mund të jenë ende të pranishme në marrëdhëniet e tyre me të tjerët sot, në moshë madhore.
“Besoj se, në mënyrë anekdotike, të gjithë kemi ide për tiparet e zakonshme të fëmijëve të parë, të mesëm dhe më të vegjël, por kërkimet shpesh nuk i mbështesin këto ide,” tha Oscarson. “Gjithashtu, nuk ka ndonjë ndryshim të madh në shkallën e problemeve si ankthi dhe depresioni mes fëmijëve sipas rendit të lindjes, të cilat shpesh janë arsye të rëndësishme pse njerëzit kërkojnë terapi.”
Kjo nuk do të thotë se nuk ia vlen të merret parasysh rendi i lindjes kur vendosen objektivat dhe kur eksplorohet vetja në terapi. Në fund të fundit, rendi i lindjes është një temë interesante që mund të ndikojë në shumë nga përvojat tona.
“Rendi i lindjes mund të ofrojë një kuadër të dobishëm për të kuptuar dinamikat familjare, por nuk duhet të përdoret kurrë për të përcaktuar personalitetin e dikujt ose për të parashikuar shëndetin e tij mendor,” tha Tahim. “Dy fëmijë më të vegjël mund të rriten në familje krejtësisht të ndryshme dhe të kenë përvoja shumë të ndryshme, në varësi të stilit të prindërimit, faktorëve stresues në familje, kulturës, lidhjes emocionale me prindërit dhe temperamentit.”
Në fund të fundit, puna nuk ka të bëjë aq shumë me rendin e lindjes, sa me të kuptuarit e historisë së veçantë që të është dhënë. Më pas, ti mund të vendosësh se cilat pjesë të saj të shërbejnë ende dhe cilat jo.
“Qëllimi nuk është të ndryshosh atë që je,” vuri në dukje Tahim. “Qëllimi është të krijosh mjaftueshëm vetëdije për të vendosur se cilat pjesë të historisë tënde dëshiron t’i marrësh me vete dhe cilat je gati t’i rishkruash.”