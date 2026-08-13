Pesë gjëra që çdo fëmijë duhet të dijë para se të fillojë shkollën
Shumica e prindërve duan që fëmijët e tyre të kenë sukses në shkollë, por ata nuk mund të kontrollojnë gjithçka që ndodh në klasë.
Megjithatë, disa aftësi në dukje të thjeshta që fëmijët duhet të mësojnë në shtëpi janë thelbësore për mënyrën se si do t'ia dalin mbanë në shkollë.
Mësuesja Wilson thekson se prindërit shpesh i neglizhojnë këto gjëra themelore, gjë që mund ta bëjë shumë më të vështirë për fëmijët që të kenë sukses në shkollë më vonë, raporton YourTango.
Kufizimi i kohës së ekranit
Problemi i parë që përmend Wilson është përdorimi i tepërt i teknologjisë. "Të gjitha këto lojëra, media sociale dhe shfaqje televizive janë krijuar për të shkurtuar hapësirën tonë të vëmendjes", shpjegoi ai.
Kjo bëhet veçanërisht problematike në moshën kur fëmijët mbarojnë nota më të ulëta në shkollën fillore. "Klasa e pestë sjell një hap të madh drejt pavarësisë, veçanërisht përpara se të kalohet në nota më të larta, sepse për herë të parë nga fëmijët pritet të marrin më shumë përgjegjësi për të nxënit e tyre", shtoi Wilson.
Fëmijët nuk mund ta bëjnë këtë nëse nuk mund të përqendrohen mjaftueshëm gjatë. Wilson paralajmëron se ekranet sjellin edhe rreziqe për sigurinë, nga rreziqet ndaj të cilave mund të ekspozohen fëmijët deri te përmbajtje për të cilën nuk janë mjaftueshëm të pjekur.
Përveç kësaj, teknologjia mund të prishë gjumin. "Ajo prish ritmin e tyre të gjumit", thotë Wilson. Ai shpjegon se drita blu nga ekranet ndikon në ritmet cirkadiane dhe në sekretimin e melatoninës, një hormon që rregullon gjumin. Kjo mund të ketë efekte negative edhe tek të rriturit, dhe është veçanërisht e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje gjumit tek fëmijët, trupat dhe truri i të cilëve janë ende në zhvillim.
Si kthehet fëmija në shtëpi?
"Fëmija juaj duhet të jetë në gjendje të njohë makinën tuaj ose makinën e personit që e merr. Ai duhet të dijë si të shkojë në shtëpi", tha Wilson. Ndërsa kjo mund të duket e parëndësishme për shumë njerëz, Wilson thotë nga përvoja se shumë fëmijë nuk i dinë këto detaje, veçanërisht nëse rruga e tyre për në shtëpi ndryshon shpesh. Ndonjëherë ata nuk janë të sigurt nëse po marrin makinën apo autobusin atë ditë.
Nuk është vetëm një çështje sigurie, por edhe një mundësi që fëmijët të mësojnë të jenë më të pavarur dhe të kujdesen për veten e tyre. "Kur t'i përgatitni për shkollë në mëngjes, diskutoni me ta se si do të kthehen në shtëpi", rekomandoi ai. Ai shtoi se fëmijët duhet të dinë gjithashtu informacione bazë rreth makinës, siç janë marka, modeli dhe ngjyra.
Njohja e adresës dhe udhëzimeve për në shtëpi
Në një kohë kur ne mbështetemi te telefonat celularë dhe GPS-i për të gjetur rrugën, nuk është për t'u habitur që shumë fëmijë nuk dinë informacion bazë rreth vendit ku jetojnë. Kjo mund të jetë një rrezik për sigurinë, por gjithashtu do të thotë që fëmijët humbasin mundësinë për të mësuar të menaxhojnë në mënyrë të pavarur.
Wilson këshillon prindërit t’u mësojnë fëmijëve të tyre jo vetëm se ku të kthehen rrugës për në shtëpi, por edhe “emrat e saktë të rrugëve ku jetojnë”. “Nëse nuk mund të kthehen në shtëpi nga shkolla pa një sistem navigimi në telefon, nuk duhet të ecin vetëm për në shtëpi”, shtoi ai.
Ai tha se kishte qenë dëshmitar i situatave në të cilat fëmijët e gjetën veten në rrezik sepse bateria e celularit të tyre mbaroi dhe ata humbën jetën. Kjo është arsyeja pse ai beson se të menaxhosh pa telefon celular është e rëndësishme për sigurinë e tyre.
Rëndësia e të dhënave personale
Mund të mos jetë diçka për të cilën prindërit mendojnë shpesh, por Wilson thotë se është jashtëzakonisht e rëndësishme që fëmijët të dinë informacione themelore personale. Ai thotë se ka pasur "shumë biseda" me fëmijë të cilët, kur u pyetën për emrat e prindërve të tyre, u përgjigjën me: "Mendoj se emri i tyre është...".
Kjo mund të bëhet një problem serioz nëse një fëmijë ndahet nga një grup gjatë një ekskursioni ose në ndonjë rast tjetër emergjence. Problemi mund të jetë edhe më i madh nëse fëmijët nuk i dinë emrat e tyre të plotë, pasi shumë fëmijë thirren me nofka që në moshë të vogël. Ndërsa kjo është më e zakonshme tek fëmijët më të vegjël, Wilson vëren se një fëmijë që fillon shkollën duhet të dijë se emri i tij i vërtetë nuk është "zemër" ose "bebe".
Pavarësia në gjëra të vogla
Ndërsa pritet që një fëmijë të jetë në gjendje të lidhë lidhëset e këpucëve deri në klasën e pestë, Wilson thotë se shumë nxënës nuk e kanë zotëruar ende këtë aftësi. Prindërit ndonjëherë ua lënë këtë detyrë mësuesve, të cilët thjesht nuk kanë kohë t'u mësojnë të gjithëve në një klasë plot me fëmijë.
Wilson beson se kjo është tregues i një problemi më të gjerë me pavarësinë. "Nëse fëmija juaj ka arritur klasën e pestë dhe nuk mund t'i lidhë lidhëset e këpucëve, mund të jeni duke bërë shumë për të", tha ai.
Ai i nxiti prindërit të marrin në konsideratë nëse lehtësimi i detyrave të përditshme mund ta ngadalësojë në të vërtetë zhvillimin e pavarësisë së fëmijëve të tyre. Nëse ata vazhdojnë t’i lidhin këpucët ose u blejnë atyre këpucë me velcro vetëm që të mos kenë nevojë të mësojnë si t’i lidhin vetë, në planin afatgjatë mund të bëjnë më shumë dëm sesa dobi.