Disa deklarata që zbulojnë prindër të papjekur emocionalisht
Vizitat në shtëpinë prindërore mund të jenë një burim stresi për shumë të rritur, veçanërisht nëse janë rritur me prindër që nuk janë të disponueshëm emocionalisht dhe me marrëdhënie familjare të ndërlikuara.
Komentet në dukje të padëmshme mund të duken të padëmshme, por shpesh ato kalojnë kufirin, ngjallin faj ose zhvlerësojnë përvojat e fëmijëve të rritur.
Këto janë fraza që prindërit e tillë i thonë shpesh, por që fëmijët nuk duan t'i dëgjojnë.
"Pse je ende beqare?"
Të rriturit beqarë shpesh pyeten rreth jetës së tyre dashurore në mbledhjet familjare. Komente të tilla mund të tingëllojnë si kritika ndaj zgjedhjeve të tyre në jetë, edhe pse ata janë të rritur që vendosin vetë se kur dhe me kë duan të jenë në një lidhje, shkruan YourTango.
"Askush nuk do ta tolerojë kurrë një sjellje të tillë"
Me këto komente pasivo-agresive, prindërit mund të projektojnë pasiguritë dhe qëndrimet e tyre rreth marrëdhënieve tek fëmijët e tyre. Në vend që të inkurajojnë ndryshime pozitive, deklarata të tilla shpesh shkaktojnë frustrim dhe një ndjenjë gjykimi nga prindërit e tyre.
"Ishte shumë më e vështirë në kohën time"
Një anketë e Qendrës Kërkimore Pew zbuloi se rreth 18 përqind e prindërve i vlerësojnë marrëdhëniet e tyre me fëmijët e tyre të rritur si mesatare ose të dobëta. Krahasimi i problemeve të tyre të kaluara me përvojat e fëmijëve të tyre mund ta dëmtojë më tej marrëdhënien duke dhënë përshtypjen se vështirësitë dhe ndjenjat e tyre nuk janë mjaftueshëm të rëndësishme.
"Brezi juaj është thjesht i papjekur"
Disa prindër e kanë të vështirë ta pranojnë faktin që fëmijët e tyre nuk janë më fëmijë. Kritikimi i një brezi të tërë për papjekuri të supozuar mund të jetë një mënyrë për të injoruar identitetin e tyre të rritur dhe për t'i rikthyer ata në rolet e tyre të vjetra familjare.
"Pse nuk vjen më shpesh në shtëpi?"
Terapistja familjare Sarah Epstein shpjegon se prindërit e pavetëdijshëm emocionalisht ndonjëherë përpiqen të nxisin fajin sepse kanë frikë se fëmijët e tyre do t'i përjashtojnë nga jeta e tyre. Por, ndërsa fëmijët e rritur ndërtojnë jetën, marrëdhëniet dhe pavarësinë e tyre, një presion i tillë vetëm sa mund t'i distancojë më tej nga prindërit e tyre.
"Pse nuk je më shumë si vëllai/motra?"
Krahasimi i vëllezërve dhe motrave mund të nxisë pakënaqësi dhe të dëmtojë marrëdhëniet familjare. Fëmijët e rritur kanë jetën e tyre dhe marrin vendimet e tyre, kështu që krahasimet me anëtarët e tjerë të familjes rrallë shërbejnë si një motivues i dobishëm.
"Vërtet do t'i hash të gjitha këto?"
Komentet rreth sasisë së ushqimit që ha dikush mund të duken të padëmshme, por ato mund të shndërrohen lehtësisht në një formë turpi për ushqimin ose peshën. Të rriturit marrin vendimet e tyre rreth asaj se çfarë dhe sa hanë, kështu që mbikëqyrja prindërore e pjatës së tyre mund të duket ndërhyrëse dhe gjykuese.