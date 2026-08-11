Një gabim i zakonshëm prindëror që dëmton vetëbesimin e fëmijëve
Prindërit duan më të mirën për fëmijët e tyre, por një gabim i zakonshëm prindëror mund ta dëmtojë në heshtje vetëbesimin e tyre.
Ndërsa nuk ka një manual të vetëm prindëror, shumë e gjejnë detyrën më të vështirë nga sa pritet.
Terapistja e fëmijëve me bazë në New York City, Jill Hartrich, shpjegoi për Newsweek një nga gabimet më të zakonshme që bëjnë prindërit që mund të ndikojnë negativisht në vetëbesimin e një fëmije.
Hartrich thekson se një nga gabimet më të mëdha që bëjnë prindërit është kur ndërhyjnë shumë shpejt kur një fëmijë po përballet me vështirësi me diçka. "Kur prindërit ndërhyjnë për të zgjidhur një problem ose për të shuar një konflikt sapo një fëmijë është i mërzitur, ata minojnë motivimin natyror të fëmijës së tyre për të gjetur një zgjidhje vetë", shpjegoi ajo.
Fëmijët të cilëve u jepet mundësia të jenë të pavarur dhe të kalojnë vetë nëpër sfida mësojnë të besojnë në vetvete dhe të ndiejnë krenari për atë që arrijnë. "Duke qenë shumë tolerantë ose duke u përpjekur të qetësojnë situatën, prindërit në fakt po u grabisin fëmijëve mundësinë për të mësuar të kapërcejnë momentet e vështira", shtoi ajo.
Ndërsa prindërit mund të duan të jenë mbështetës, Hartrich thotë se fëmijët mund t’i interpretojnë veprime të tilla në një mënyrë krejtësisht të ndryshme. “Në ato momente, fëmija mendon: ‘Prindi im nuk beson se mund ta bëj këtë’ ose ‘Kjo është shumë e vështirë për mua’.” Fëmijët ndërtojnë vetëbesim kur përballen me vështirësi dhe më pas ndihen të suksesshëm”, tha ajo. Kapërcimi me sukses i sfidave i ndihmon ata të zhvillojnë besim në aftësitë e tyre dhe të përballen me problemet e ardhshme.
Mbështetje në vend të zgjidhjes së problemeve
Hartrich këshillon që prindërit të shmangin të qenit tepër tolerantë dhe mbrojtës kur një fëmijë përballet me një sfidë, qoftë problem me lidhjen e lidhëseve të këpucëve apo me shkelmimin e një topi. Ajo i inkurajon ata që t'i lënë fëmijët të përjetojnë pasoja natyrore kur është e përshtatshme.
"Nëse fëmija juaj harron detyrat e shtëpisë, rezistoni ndaj dëshirës për t'i dërguar menjëherë email mësuesit dhe për t'i ofruar shpjegime. Në vend të kësaj, lëreni fëmijën tuaj të përballet me pasojat. Ndërsa momente të tilla mund të jenë të vështira si për fëmijët ashtu edhe për prindërit, ato janë thelbësore për rritjen e fëmijëve të sigurt dhe rezistentë", tha Hartrich.
Në vend që ta zgjidhni menjëherë problemin, ajo rekomandon ofrimin e mbështetjes dhe inkurajimin e fëmijës që të këmbëngulë. "Provoni një kombinim të empatisë dhe inkurajimit. Tregojini fëmijës suaj se e kuptoni sa e vështirë është, por edhe se besoni se ai mund ta përballojë situatën", tha ajo. "Zhvillimi i tolerancës ndaj shqetësimit është një hap kyç në ndërtimin e një ndjenje vetëefikasiteti."
Rëndësia e përvojave të pakëndshme
Hartrich këshillon prindërit të “durojnë shqetësimin” për t’i ndihmuar fëmijët të kuptojnë se si janë të aftë të përballen me situata të panjohura ose sfiduese. “Një prind mbështetës mund të jetë aty për fëmijën e tij pa i zgjidhur problemet e tij”, tha ajo.
Pasi një fëmijë kapërcen me sukses një moment të vështirë, Hartrich rekomandon njohjen e përpjekjeve të tij. "Kur fëmija juaj kapërcen një sfidë, lavdërojeni në një mënyrë specifike dhe të qartë", këshillon ajo. Një lavdërim i tillë mund të rrisë vetëvlerësimin e një fëmije dhe të konfirmojë se prindërit besojnë në aftësitë e tij. Hartrich zbuloi se lejimi i pasojave logjike gjithashtu i ndihmon fëmijët të ndërtojnë vetëbesim dhe qëndrueshmëri me kalimin e kohës.