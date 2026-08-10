Gjashtë shenja që tregojnë se fëmija juaj mendon se jeni një prind i shkëlqyer
Të qenit prind është një rol i vështirë dhe sjellja e një fëmije mund të tregojë se sa i sigurt dhe i pranuar ndihet pranë prindërve të tij.
Kur një fëmijë i beson një prindi, ka më shumë të ngjarë t'i drejtohet atij për ndihmë, të flasë për ndjenjat e tij dhe të shprehë lirisht mendimet e tij.
Sjellje të tilla mund të jenë tregues të sigurisë emocionale dhe besimit që është zhvilluar në marrëdhënie. Sipas hulumtimeve dhe këshilltarëve, gjashtë sjellje mund të tregojnë se një fëmijë mendon se prindërit e tij janë të shkëlqyer.
Ata kërkojnë ngushëllim nga prindërit e tyre
Kur një fëmijë është i mërzitur dhe kërkon një prind, prania e tij ofron një strehë të sigurt. Hulumtimet e botuara në Infant Behavior and Development zbuluan se fëmijët kanë më shumë gjasa t'u drejtohen kujdestarëve të tyre kryesorë në situata stresuese. Sa më fort që një fëmijë e percepton një person si kujdestarin e tij kryesor, aq më shumë ka gjasa që ai t'i drejtohet atij kur ka nevojë për ngushëllim, raporton YourTango.
Ata ndajnë hapur mendime dhe ndjenja
Një fëmijë që flet spontanisht me një prind për mendimet, ndjenjat, miqtë ose ngjarjet e tij në shkollë tregon se ndihet emocionalisht i sigurt me atë prind. Fëmijët mund të tërhiqen kur rriten në një mjedis që nuk inkurajon shprehjen e emocioneve, ndërsa komunikimi i hapur tregon se ata nuk presin gjykim ose refuzim. Të folurit lirshëm me prindërit mund të jetë kështu një shenjë e rëndësishme e besimit të ndërsjellë.
Ata kërkojnë ndihmë dhe këshilla
Kur një fëmijë kërkon ndihmë ose këshilla nga prindërit e tij pa frikë, ai beson se nuk do të turpërohet ose gjykohet. Konsulentja e prindërve Meri Wallace thekson rëndësinë e vetëvlerësimit të shëndetshëm dhe shpjegon se imazhi që një fëmijë zhvillon për veten pasqyron kryesisht atë që ai njeh në fjalët, veprimet dhe reagimet e prindërve të tij.
“Fëmijët kanë një nevojë të fortë për t’u ndjerë të vlerësuar”, thotë Wallace, duke shtuar se mbrojtja e vetëvlerësimit të tyre është një nga detyrat e rëndësishme të prindërimit.
Ata përfshijnë prindërit në aktivitetet e tyre
Të ftosh një prind për të parë një film së bashku, për të marrë pjesë në një hobi ose për t'u angazhuar në ndonjë aktivitet tjetër mund të tregojë se fëmija e shijon shoqërinë e prindit të tij. Duke e përfshirë prindin në interesat e veta, fëmija tregon se ndihet rehat me prindin dhe dëshiron të kalojë kohë me të. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur ata fillojnë një shoqërim të tillë.
Ata nuk kanë frikë të përballen
Një fëmijë që mund të mos pajtohet me respekt ose të vërë në dyshim vendimin e një prindi tregon se nuk ka frikë të thotë atë që mendon. Psikologu Jim Taylor paralajmëron se përdorimi i frikës si një mënyrë për të arritur bindjen mund të ketë pasoja afatgjata.
“Frika në fëmijëri krijon stres, pasiguri dhe ankth, si dhe një sërë problemesh të tjera psikologjike, emocionale dhe fizike që ndodhin më vonë në jetë”, pohon Taylor.
Ata preferojnë të qëndrojnë në zonat e përbashkëta
Fëmijët që ndihen të sigurt me prindërit e tyre shpesh nuk kanë nevojë të tërhiqen vazhdimisht në dhomën e tyre, por ndihen rehat duke luajtur, duke studiuar ose thjesht duke kaluar kohë në zonat e përbashkëta.
Kjo sjellje mund të tregojë se fëmija nuk pret kritika, zemërim ose tension kur është pranë prindit. Për shkak të ndjenjës së sigurisë, fëmija mund të ndihet rehat thjesht duke u ulur pranë prindit dhe duke kaluar kohë me të.