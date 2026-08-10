Gabimi që bëjnë shumica e prindërve kur flasin me adoleshentët
Raporti midis prindërve dhe fëmijëve gjatë adoleshencës kalon nëpër ndryshime të mëdha. Komunikimi bëhet më kompleks dhe afërsia e mëparshme mund të humbasë përkohësisht për shkak të ndryshimeve në humorin dhe sjelljen e adoleshentit.
Një psikiatre fëmijësh paralajmëron për një gabim të zakonshëm që bëjnë prindërit kur përpiqen t'i inkurajojnë fëmijët e tyre t'u besojnë atyre, shkruan HuffPost.
Psikiatria e fëmijëve, Dr. Willough Jenkins, shpjegoi ndryshimin kryesor midis një bisede dhe një monologu në një postim në TikTok.
"Nëse je ti ai që flet më shumë, ndoshta nuk po flet me një adoleshent. Kjo quhet predikim", theksoi Jenkins.
Ajo shton se qëllimi duhet të jetë që adoleshenti të flasë më shumë se prindi. "Në këtë mënyrë do të zbuloni se çfarë po mendojnë vërtet dhe do ta dinë se po i dëgjoni vërtet."
Si ta inkurajojmë një adoleshent të flasë?
Këshilla e saj është e thjeshtë: "Filloni me një pyetje. Pastaj ndaloni. Dhe dëgjoni vërtet."
Në një postim tjetër, Jenkins foli gjithashtu për atë që ajo beson se e bën një prind të suksesshëm. Ajo theksoi se prindër të tillë dëgjojnë më shumë sesa japin mësime. Suksesi, thotë ajo, shihet në aftësinë e një prindi për të qëndruar i qetë kur lindin probleme, për të pranuar dhe korrigjuar gabimet e veta dhe për të vendosur kufij me dashuri, jo me frikë.
Krijoni një hapësirë ku ata ndihen të sigurt
Terapistë të tjerë i thanë gjithashtu HuffPost se sa e rëndësishme është të krijohet një mjedis i sigurt dhe pa presion për të ndihmuar adoleshentët të hapen, veçanërisht kur po kalojnë një kohë të vështirë.
Ata këshillojnë të filloni bisedën me pyetje të hapura dhe të pavëmendshme si: "Si ke qenë kohët e fundit?" ose "Si ndihesh për shkollën, miqtë apo jetën në përgjithësi?" Pas kësaj, gjëja më e rëndësishme është të dëgjosh përgjigjen.
Terapistja Lauren Young këshillon prindërit t’i rezistojnë dëshirës për të ofruar zgjidhje të menjëhershme. Në vend të kësaj, ata duhet të tregojnë se e kuptojnë se si ndihet adoleshenti i tyre dhe ta falënderojnë që ndan ndjenjat e tyre.
Kjo i lejon adoleshentit të dijë se mund të mbështetet te prindi i tij. Psikoterapistja Debbie Keenan shpjegon: "Ndonjëherë qëllimi nuk është që adoleshenti të hapet menjëherë, por t'i kujtojmë se nuk është vetëm, se ndjenjat e tij janë të vlefshme dhe se ai është një person i besueshëm në jetën e tij."
Gjithashtu, besimi nuk ndërtohet brenda natës. "Besimi ndërtohet në momente të qeta, të përditshme, shpesh më shumë se sa në biseda të mëdha".