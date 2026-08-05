Këto fjali tingëllojnë të padëmshme, por ato mund të dëmtojnë vetëbesimin e një fëmije
Vetëbesimi nuk zhvillohet brenda natës dhe shumë fëmijë herë pas here dyshojnë në aftësitë e tyre. Një anketë e vitit 2025 në Mbretërinë e Bashkuar zbuloi se një e treta e të rinjve kanë vetëbesim të ulët ose aspak. Ndërsa ndikohet nga bashkëmoshatarët, mësuesit dhe mjedisi, prindërit luajnë një rol vendimtar.
Psikologia e licencuar Dr. Caroline Danda e përshkruan një fëmijë të sigurt si dikë që beson në vetvete dhe në aftësitë e tij, nuk ka frikë të provojë gjëra të reja dhe di si të kërkojë ndihmë kur ka nevojë. Ajo thekson se besimi nuk do të thotë që një fëmijë nuk është kurrë në ankth, por që pavarësisht frikës ose nervozizmit, ai vazhdon të përpiqet.
"Mbështetja, udhëzimi dhe një marrëdhënie e ngrohtë janë çelësi për të zhvilluar vetëbesimin dhe për të rritur një fëmijë që beson në vetvete", tha ajo për Parade.
Si ta dallosh një fëmijë të sigurt?
Sipas Dr. Danda-s, fëmijëve të sigurt në vetvete u pëlqen të provojnë gjëra të reja dhe nuk dorëzohen nëse diçka nuk funksionon që në përpjekjen e parë. Ata janë të vetëdijshëm se njohuritë dhe aftësitë fitohen përmes të mësuarit dhe praktikës, dhe i shohin gabimet si mundësi për përmirësim, jo si provë se nuk janë mjaftueshëm të mirë.
Fëmijë të tillë nuk mendojnë vetëm për rezultatin, por e shijojnë procesin e të mësuarit. Ata janë optimistë, besojnë se mund të përmirësohen dhe nuk lejojnë që një dështim t’i përcaktojë. Në vend që të thonë: “Jam i keq në këtë”, ata do të mendojnë: “Duhet të praktikoj pak më shumë”.
Çfarë mund të bëjnë prindërit?
Dr. Danda beson se fëmijët e zhvillojnë më mirë vetëbesimin me prindër që vendosin kufij të qartë dhe u ofrojnë një ndjenjë sigurie.
"Fëmijëve duhet t'u jepet mundësia të marrin vendime të vogla vetë dhe të mësojnë nga përvojat e tyre. Prindërit janë aty për t'i udhëzuar, për t'u shpjeguar pasojat dhe për t'i ndihmuar të mësojnë diçka, jo për t'i fajësuar ose turpëruar që kanë bërë një gabim", shpjegon ajo.
Ajo shton se edhe sjellja e vetë prindërve është e rëndësishme, pasi fëmijët shpesh mësojnë duke i parë ata. "Prindërit që arrijnë të kontrollojnë ankthin e tyre kanë më shumë gjasa të rrisin fëmijë më të sigurt në vetvete. Kur një fëmijë ndien se prindi i tij beson në aftësitë e tij, është më e lehtë për të që të besojë në vetvete", thotë psikologia.
Është po aq e rëndësishme që fëmija të ndihet i parë dhe i dëgjuar. "Prindërit duhet të vënë re se çfarë po bën mirë fëmija, si dhe çfarë duhet të përmirësohet. Nuk mund të shkulësh barërat e këqija pa u kujdesur për barin. Përndryshe, barërat e këqija gjithmonë do të kthehen", shpjegon ajo me gjallëri.
Tetë fjali që është më mirë t'i shmangni
1. "Perfekt"
Fjala "perfekt" mund të japë përshtypjen se perfeksioni është e vetmja gjë e pranueshme. Në vend të kësaj, është më mirë të thuash: "Shkëlqyeshëm, kjo do të funksionojë", "Faleminderit" ose "Vërtet u përpiqesh".
2. "Pse e bëre këtë?"
Ky lloj pyetjeje mund të shkaktojë lehtësisht ndjenja turpi dhe mbrojtjeje. Është më mirë të pyesësh: "A mund të më tregosh çfarë ndodhi?" ose "Çfarë mund të bësh ndryshe herën tjetër?"
3. "Je shumë i turpshëm" ose "Je shumë harraq"
Etiketimi mund të ndikojë në mënyrën se si një fëmijë e sheh veten, por edhe në mënyrën se si e perceptojnë të tjerët. Në vend të etiketimeve, është më mirë të flasim për sjellje konkrete.
4. "Gjithmonë duhet të ta kujtoj"
Fjalë si "gjithmonë", "kurrë" dhe "vazhdimisht" japin përshtypjen se fëmija nuk mund të ndryshojë. Është më e dobishme të përshkruhet me qetësi situata dhe të punohet së bashku për të gjetur një zgjidhje.
5. "Si e bëre këtë?"
Kjo pyetje shpesh tingëllon si një vlerësim i suksesit ose dështimit. Është shumë më mirë të pyesësh fëmijën tënd: "Si shkoi?" dhe ta dëgjosh atë përpara se të japësh mendimin tënd.
6. "Më lër ta bëj"
Kur një prind merr përsipër një detyrë menjëherë, një fëmijë mund të ndiejë sikur nuk është mjaftueshëm i aftë. Në vend të kësaj, pyeteni nëse ka nevojë për ndihmë dhe ndihmojeni të ndërmarrë hapin tjetër, në vend që të bëni gjithçka për të.
7. "Po reagon tepër" ose "Je shumë i ndjeshëm"
Deklarata të tilla i minimizojnë ndjenjat e fëmijës. Në vend të kësaj, mund të thoni: "E shoh që kjo është e vështirë për ty" ose "Duket sikur ke nevojë për pak kohë për t'u qetësuar".
8. "Duhet të përpiqesh më shumë"
Edhe pse tingëllon inkurajuese, një fëmijë shpesh nuk e di se çfarë do të thotë në të vërtetë "të përpiqesh më shumë". Është më e dobishme të pyesësh: "Cila ishte gjëja më e vështirë për ty?" ose "Si mund ta zgjidhim këtë problem së bashku?"