Si t’i mësoni fëmijët të jenë më të qëndrueshëm, zakonet që bëjnë ndryshimin
Prindërit shpesh mendojnë se si fëmijët e tyre një ditë do të përballen me problemet, pengesat dhe situatat stresuese.
Por qëndrueshmëria nuk zhvillohet brenda natës. Ajo mund të ndikohet nga zakonet e përditshme familjare dhe mënyra se si reagojnë prindërit kur një fëmijë has një problem.
Një studim i vitit 2019 i botuar në revistën Health Affairs zbuloi se fëmijët kanë më shumë gjasa të përballojnë mirë vështirësitë nëse kanë mbështetje të fortë dhe marrëdhënie cilësore familjare.
Psikoterapistja Katie Rose i tha Newsweek katër gjëra që prindërit mund të bëjnë për t'i ndihmuar fëmijët e tyre të bëhen më të pavarur dhe elastikë me kalimin e kohës.
Mos u ofroni atyre shumë zgjedhje
Prindërit shpesh duan t'u japin fëmijëve të tyre lirinë për të marrë vendimet e tyre, por t'u japësh shumë zgjedhje në moshë të re mund të ketë efekte të kundërta dhe t'i mbingarkojë ata. "Fëmijët elastikë zhvillojnë besim në aftësitë e tyre për zgjidhjen e problemeve me kalimin e kohës", shpjegon Rose.
Për fëmijët nën gjashtë vjeç, ai këshillon kufizimin e zgjedhjeve të panevojshme kur bëhet fjalë për lodrat, rrobat dhe aktivitetet. Kjo zvogëlon ndjenjat e mbingarkesës dhe në të njëjtën kohë i mëson fëmijët të mbështeten te prindërit e tyre.
Për fëmijët e moshës gjashtë deri në dymbëdhjetë vjeç, prindërit mund të ofrojnë disa mundësi dhe t'i ndihmojnë të mendojnë mirë para se të marrin një vendim. Me adoleshentët, roli i prindërve duhet të ndryshojë gradualisht. Në vend që të marrin vendime për ta, prindërit mund të ofrojnë këshilla dhe t'u lejojnë atyre të marrin më shumë përgjegjësi për vendimet e tyre.
Lejojini fëmijët të jenë fëmijë
Sipas Rose, një ndjenjë sigurie është një nga themelet e qëndrueshmërisë emocionale. "Fëmijët zhvillojnë qëndrueshmëri kur ndihen të sigurt", thotë ajo. Kur ndihen të qetë dhe të sigurt, ata kanë më shumë gjasa të eksplorojnë, të zhvillojnë kreativitet, të mësojnë të kontrollojnë emocionet e tyre dhe të guxojnë të provojnë gjëra të reja. Nga ana tjetër, ngarkimi i fëmijëve me problemet e të rriturve mund të krijojë stres të panevojshëm për ta.
Kjo është arsyeja pse Rose i këshillon prindërit të mos i ekspozojnë vazhdimisht fëmijët e tyre ndaj lajmeve, shqetësimeve të të rriturve dhe çështjeve komplekse që ata mund të mos i kuptojnë ende për shkak të moshës së tyre. Kjo nuk do të thotë që duhet t'i gënjeni ose të fshihni gjithçka që po ndodh. Biseda duhet të jetë e sinqertë dhe e qartë, por e përshtatshme për moshën.
Ajo gjithashtu këshillon që prindërit të dëgjojnë më shumë dhe të japin më pak leksione. Ajo rekomandon një pyetje të thjeshtë për t’i bërë vetes përpara se të fillojnë një shpjegim të gjatë: “Pse po flas tani?” Është gjithashtu e rëndësishme të mos i mbingarkoni fëmijët me përgjegjësi. Përveç shkollës dhe aktiviteteve jashtëshkollore, duhet të ketë kohë për pushim, mërzitje dhe lojë të lirë.
Dëgjojini së pari, pastaj korrigjojini
Fëmijët përballojnë më mirë situatat e vështira kur e dinë se ndjenjat e tyre nuk do të shpërfillen ose minimizohen menjëherë nga prindërit e tyre. "Ne duam që fëmijët të mësojnë se emocionet e vështira mund të përballohen, se gabimet mund të korrigjohen dhe se dështimet janë pjesë e rritjes", thotë Rose.
Kur një fëmijë është i mërzitur, instinkti i prindit shpesh është që t’i ofrojë menjëherë një zgjidhje ose të shpjegojë se çfarë ka bërë gabim fëmija. Rose sugjeron një qasje të ndryshme. Së pari, pranoni se si ndihet fëmija dhe bëjani të ditur se prindi e kupton.
Është më mirë t’i lini këshillat, korrigjimet dhe reagimet për një moment kur fëmija të jetë qetësuar. Qëllimi është të krijohet një mjedis familjar në të cilin fëmija ndihet mjaftueshëm i sigurt për të provuar gjëra të reja dhe për të pranuar mundësinë që nuk do të ketë gjithmonë sukses.
Tregojuni atyre se si të përballen me problemet
Fëmijët nuk mësojnë vetëm nga ajo që u thonë prindërit e tyre. Ata gjithashtu vëzhgojnë se si sillen të rriturit përreth tyre kur janë nën stres, bëjnë gabime ose përballen me një problem.
"Fëmijët mësojnë shumë më tepër nga ajo që u tregojmë përmes sjelljes sonë sesa nga ajo që u themi", thekson Rose. "Kur ata shohin rregullisht aftësi të shëndetshme përballimi, të menduarit adaptiv dhe vetëdhembshurinë, ata fillojnë të përvetësojnë të njëjtat aftësi me kalimin e kohës."
Në vend që t’i zgjidhni menjëherë çdo problem fëmijës suaj, prindërit mund të pyesin: “Çfarë mendoni se mund të bëjmë tani?” Kjo i jep fëmijës suaj mundësinë të mendojë për një zgjidhje të mundshme. Rose gjithashtu rekomandon lavdërimin e përpjekjes, këmbënguljes dhe asaj që ka mësuar fëmija juaj, në vend që ta përqendroni të gjithë vëmendjen e tij në rezultatin përfundimtar.
Është po aq e rëndësishme që prindërit të tregojnë se si e përballojnë stresin, për shembull duke u qetësuar para se të reagojnë dhe duke menduar për zgjidhjet e mundshme. Nëse bëjnë një gabim, ata mund të kërkojnë falje, duke i treguar fëmijës se gabimi nuk është një katastrofë dhe se marrëdhënia mund të riparohet pas tij.
Në fund të fundit, qëllimi nuk është të hiqet çdo pengesë nga rruga e një fëmije. Fëmijët gradualisht bëhen më elastikë kur kanë siguri dhe mbështetje, por edhe hapësirë të mjaftueshme për të provuar, për të bërë gabime, për t'u përballur me ndjenjat e pakëndshme dhe për të provuar përsëri.