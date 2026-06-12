Teoria e çuditshme se SHBA-të do të fitojnë Kupën e Botës – ESPN ofron 13 statistika si "provë"
Gerald Skinner punonte për NASA-n. Ai shkroi punime shkencore me tituj të tillë si "Shpërndarja Galaktike e Rrezatimit të Asgjësimit 511 keV e+/e-" dhe "Antimateria në Univers dhe Anomalia PAMELA/FERMI/AMS".
Në vitin 2009 ai iu drejtua temës së futbollit. Ai dhe kolegu i tij Guy Freeman publikuan një punim në ‘Journal of Applied Statistics’ në të cilin u përpoqën t'i përgjigjen pyetjes se çfarë mund të nxirret nga rezultatet e një ndeshjeje rreth forcës reale të ekipit, shkruan ESPN në një tekst të titulluar "13 të dhëna statistikore që vërtetojnë se SHBA-të do të fitojnë Kupën e Botës 2026".
Skinner dhe Freeman argumentojnë se nëse rezultati i një loje tregon vërtet se cili ekip është më i mirë, atëherë nuk duhet të ndodhë që ekipi A të mposhtë ekipin B, ekipi B të mposhtë ekipin C dhe ekipi C më pas të mposhtë ekipin A.
Ata e quajtën këtë model "treshe jo-kalimtare". Me fjalë të tjera, nëse rezultati pasqyronte me të vërtetë me saktësi cilësinë, palogjikshmëri të tilla nuk duhet të ekzistojnë. Më pas ata studiuan të gjitha rastet e tilla në historinë e Kupës së Botës nga viti 1938 deri në vitin 2006. Ata zbuluan se 12 për qind e tresheve të tilla përfundonin në modelin "jo-kalimtar", edhe pse kjo nuk duhet të ndodhte në një situatë ideale.
Në shikim të parë, kjo nuk duket shumë, por autorët theksojnë se nëse rezultatet do të ishin plotësisht të rastësishme, modele të tilla do të shfaqeshin në 25 për qind të rasteve. Rezultatet në Kampionatin Botëror ishin vetëm pak më të mira se të rastësishmet.
Autorët u dekurajuan aq shumë nga gjetjet e tyre saqë e titulluan punimin: "A janë ndeshjet e futbollit eksperimente të hartuara dobët?". Ata më pas shkruan për turnetë e kaluara: "Edhe nën supozime shumë optimiste, shansi që skuadra më e mirë të fitojë kupën është më pak se një në tre".
Pastaj ata sugjeruan disa mënyra për t’i bërë rezultatet e ndeshjeve më pak të rastësishme: rritjen e madhësisë së golave dhe pasimin e periudhave të njëpasnjëshme të kohës shtesë që do të zgjasnin derisa diferenca e golave të bëhej mjaftueshëm e madhe për të lejuar nivelin e zgjedhur të besimit.
“Shtatëmbëdhjetë vjet më vonë, portat janë ende të njëjta madhësi dhe koha shtesë është ende vetëm 30 minuta. E dini çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ekipi amerikan i futbollit për meshkuj mund të fitojë Kupën e Botës. Thuaju miqve të tu se kjo është ajo që thotë NASA", shkruan ESPN.
The U.S. is going to win the 2026 World Cup, and h...
Think the U.S. isn't a World Cup favorite? Think again. Here are 13 stats that point to one conclusion: Team USA will win it all.https://t.co/V9auFOv9Bk
— ESPN Soccer (@ESPNsoccer) June 11, 2026
13 statistika që vërtetojnë se SHBA-të mund ta fitojnë trofeun:
1.Kombëtarja e vendit të parë në renditjen e FIFA-s nuk e ka fituar kurrë Kupën e Botës.
Kombëtarja e eliminuar: Argjentina.
2.Fituesi aktual i Topit të Artë nuk e ka fituar kurrë Kupën e Botës.
Ekipi i eliminuar: Franca
3.Ekipi debutues nuk e ka fituar kurrë Kupën e Botës.
Ekipet e eliminuara: Kepi i Gjelbër, Kuraçao, Jordania, Uzbekistani
4.Ekipi kombëtar që kaloi nëpër kualifikime shtesë nuk e fitoi kurrë Kupën e Botës.
Ekipet kombëtare të eliminuara: Katari, Arabia Saudite, Bosnja dhe Hercegovina, Suedia, Turqia, Republika Çeke, Republika Demokratike e Kongos, Iraku.
5.Asnjë trajner nuk e ka fituar ndonjëherë Ligën Premier dhe Kupën e Botës.
Ekipi i eliminuar: Brazili
6.Asnjë trajner në të 60-at e lart nuk e ka fituar ndonjëherë Kupën e Botës.
Ekipet e eliminuara: Skocia, Afrika e Jugut, Austria, Kolumbia, Holanda, Spanja, Irani, Uruguai, Algjeria, Meksika, Paraguai, Belgjika, Gana
7.Kombëtarja e vetme që e ka fituar Kupën e Botës për herë të parë pas vitit 1966 ishte një vend organizator i turneut.
Ekipet e eliminuara: Kroacia, Norvegjia, Zvicra, Ekuadori, Haiti, Panama
8.Anglia nuk ka fituar kurrë një turne ndërkombëtar jashtë Anglisë.
Ekipi i eliminuar: Anglia
9.Asnjë ekip i renditur më poshtë se vendi i 18-të në renditjen e FIFA-s nuk e ka fituar ndonjëherë Kupën e Botës.
Ekipet e eliminuara: Zelanda e Re, Egjipti, Bregu i Fildishtë, Kanadaja, Koreja e Jugut, Australia, Tunizia
10.Asnjë lojtar mbi moshën 40 vjeçare nuk e ka fituar ndonjëherë Kupën e Botës.
Ekipi i eliminuar: Portugalia
11.Çdo kampion bote që nga viti 1982 ka pasur të paktën një lojtar nga Bayern Munichu, Milani, Interi ose Liverpooli në skuadrën e tyre.
Ekipet e eliminuara: Senegali, Maroku
12.Ekipi që është eliminuar në fazën e grupeve në dy Kupa Bote radhazi nuk e ka fituar kurrë Kupën e Botës tjetër.
Ekipi i eliminuar: Gjermania
13.Në dhjetë Kupat e Botës së fundit, asnjë ekip kombëtar nuk e fitoi titullin pa një lojtar që shënoi të paktën 17 gola për ekipin kombëtar.
Ekipi kombëtar i eliminuar: Japonia
Përfundimi
"Meqenëse vetëm një ekip kombëtar mund t'i kalojë të 13 pengesat, ky proces rigoroz i faktorëve historikë të përzgjedhur në mënyrë objektive na lë vetëm me një rezultat të mundshëm: Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fitojnë Kupën e Botës 2026", thuhet në artikullin e ESPN. /Telegrafi/