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Një person është arrestuar pasi i njëjti kishte tentuar që ta kryente grabitjen në një argjendari.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të hënën rreth orës 14:09 në rrugën “Shatërvani”, në Gjilani.

Tutje thuhet se nga i dyshuari janë konfiskuar: një revole, një kapelë e zezë, një skuter dhe një çantë krahu.

“Raportohet se është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti kishte tentuar që ta kryente grabitjen në një argjendari. Nga i dyshuari janë konfiskuar: një revole, një kapelë e zezë, një skuter dhe një çantë krahu. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit dërgohet në mbajtje”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme