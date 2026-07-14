Tentoi të grabis një argjendari në Gjilan, arrestohet i dyshuari - konfiskohet një revole, kapelë e zezë dhe një skuter
Një person është arrestuar pasi i njëjti kishte tentuar që ta kryente grabitjen në një argjendari.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të hënën rreth orës 14:09 në rrugën “Shatërvani”, në Gjilani.
Tutje thuhet se nga i dyshuari janë konfiskuar: një revole, një kapelë e zezë, një skuter dhe një çantë krahu.
“Raportohet se është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti kishte tentuar që ta kryente grabitjen në një argjendari. Nga i dyshuari janë konfiskuar: një revole, një kapelë e zezë, një skuter dhe një çantë krahu. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit dërgohet në mbajtje”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
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