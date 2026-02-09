Tensione te Reali, trajneri dhe kapiteni nuk flasin mes vete
Rikthimi i Dani Carvajal nga operacioni në gju nuk ka qenë aspak i qetë.
Kapiteni i Real Madrid po përballet me mungesë minutash nën drejtimin e trajnerit të ri, Álvaro Arbeloa, sipas gazetarit Edu Aguirre.
Megjithëse është në formë prej më shumë se një muaji, Carvajal ka regjistruar vetëm dy paraqitje të shkurtra si zëvendësues, me më pak se 30 minuta në total, dhe nuk ka luajtur në La Liga që kur Arbeloa mori drejtimin.
Në ndeshjen e së dielës, ai u anashkalua në favor të të riut David Jimenez, ndërsa më pas nga stoli u aktivizua Trent Alexander-Arnold, një vendim që thuhet se e la mbrojtësin të zhgënjyer.
🚩Carvajal visibly uspet talking to Pintus after the match. @TheAthleticFC pic.twitter.com/cXjTXKU9T6
— Guillermo Rai (@GuillermoRai_) February 8, 2026
Mediat spanjolle raportojnë për diskutime të tensionuara mes Carvajal dhe trajnerit të fitnesit Antonio Pintus, ndërsa komunikimi mes lojtarit dhe Arbeloas ka qenë minimal. Mungesa e një shpjegimi të qartë për rolin e tij ka thelluar frustrimin e veteranit.
Ndërkohë, Arbeloa ka preferuar të përdorë Federico Valverde në pozicionin e mbrojtësit të djathtë.
Megjithatë, trajneri ka këmbëngulur se Carvajal mbetet pjesë e rëndësishme e skuadrës, duke theksuar se ai duhet të rikthehet në formë optimale dhe se klubi nuk do të marrë rreziqe me gjendjen e tij fizike.
Sipas Arbeloas, me kohë dhe durim, veterani pritet ta rifitojë vendin e tij në formacion. /Telegrafi/