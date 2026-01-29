Teknikë e jashtëzakonshme: Antony mahnit ndaj Feyenoordit me një supergol në Ligën e Evropës
Anësori brazilian, Antony po vazhdon të lërë mbresa në garat evropiane. Ai e ndihmoi Real Betisin të kalojë në epërsi në ndeshjen e fundit të fazës së ligës të edicionit 2025/26 të Ligës së Evropës, duke shënuar një gol spektakolar ndaj Feyenoordit (2-1).
Rreth minutës së 17-të, anësori brazilian u pozicionua në qendër, jashtë zonës kundërshtare. Ai mori një pasim disi të fortë, të cilin e kontrolloi me shpejtësi, përpara se të gjuante drejt portës.
Edhe pse ishte i detyruar të gjuante nga një pozicion i vështirë dhe pa hapësirë, Antony arriti të nxirrte një goditje të fuqishme dhe precize, që përfundoi në këndin e sipërm të portës.
Teknika e pastër e finalizimit dëshmon edhe një herë talentin e madh të brazilianit në realizimin e golave nga distanca.
Me këtë gol, Antony po vazhdon formën e tij mbresëlënëse me fanellën e Real Betisit në Ligën e Evropës, duke shënuar golin e katërt në gjashtë paraqitje evropiane. /Telegrafi/