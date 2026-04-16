Të shtëna me armë në orët e mëngjesit në Prishtinë, plagosen dy persona
Të shtëna me armë zjarri kanë ndodhur në orët e hershme të mëngjesit në Prishtinë, ku për pasojë dy persona janë plagosur me armë zjarri.
Rreth orës 04:00, policia ka pranuar informatën për të shtëna me armë zjarri në rrugën “Ahmet Krasniqi”.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, i cili bëri të ditur se si pasojë e të shtënave dy persona kanë mbetur të plagosur.
“Të njëjtit janë dërguar për tretman mjekësor, ndërsa policia është duke punuar për ndriçimin e plotë të rrethanave të ngjarjes”, ka deklaruar ai.
Menjëherë pas njoftimit, njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme.
Aktualisht, hetuesit policorë në koordinim me Prokurorin e Shtetit janë duke ndërmarrë veprime hetimore për zbardhjen e rastit. /Telegrafi/