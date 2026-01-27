Të paktën 30 të vdekur në të gjithë SHBA-në ndërsa stuhia e borës shkaktoi edhe ndërprerje masive të energjisë elektrike
Temperaturat e ftohta kërcënuan miliona amerikanë edhe të hënën pas një stuhie dimërore të përhapur që la të paktën 30 të vdekur, ndërsa ndikoi në ndërprerjen e energjisë elektrike dhe paralizoi transportin.
Një masë ajri arktike e ftohtë dhe kërcënuese për jetën mund të vonojë rimëkëmbjen, ndërsa komunat nga New Mexico në Maine u përpoqën të bënin këtë pas stuhisë, e cila hodhi një përzierje bore dhe ere të dendur, së bashku me shi të ngrirë dhe breshër.
Meteorologët paralajmëruan se pjesa më e madhe e gjysmës veriore të vendit do të shohë temperatura që janë "vazhdimisht nën zero deri më 1 shkurt".
Sunday snowstorm in New York City #newyork #newyorkcity #nyc #snow #winterstorm pic.twitter.com/ZWvCCAgPDB
— Gary Hershorn (@GaryHershorn) January 25, 2026
Ndërsa qielli filloi të “pastrohej” në disa pjesë të vendit, reshjet e pandërprera të borës në verilindje nënkuptonin se pjesë të Connecticut panë mbi 22 inç (56 cm) borë, me më shumë se 16 inç (40.6 cm) të regjistruara në Boston, Massachusetts.
Stuhia ishte e lidhur me të paktën 30 vdekje, sipas një përmbledhjeje të raporteve të qeverisë shtetërore dhe mediave lokale, me shkaqe që përfshijnë hipotermi, si dhe aksidente të lidhura me trafikun dhe jo vetëm.
Energjia elektrike filloi të ndizet përsëri në të gjithë jugun, por deri mbrëmjen e së hënës, mbi 550,000 klientë mbetën pa të, sipas faqes së ndjekjes Poweroutage.com.
🇺🇸 Times Square in New York City during Sunday's snowstorm.
pic.twitter.com/GIqNSJk7xn
— Earth (@earthcurated) January 26, 2026
Përafërsisht 190 milionë njerëz në Shtetet e Bashkuara ishin nën një formë alarmi për të ftohtë ekstrem, tha Shërbimi Kombëtar i Motit (NWS) për AFP.Meteorologia e NWS, Allison Santorelli, i tha AFP-së se ky rimëkëmbje nga stuhia ishte veçanërisht e vështirë sepse kaq shumë shtete u prekën - që do të thotë se shtetet veriore me më shumë furnizime dimërore nuk ishin në gjendje të ndanin burimet e tyre me rajonet jugore më pak të përgatitura. /Telegrafi/