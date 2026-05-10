Të paktën 15 të lënduar pas shpërthimit të një varke në Florida
Të paktën 15 persona janë dërguar në spital me lëndime pas një shpërthimi në një varkë në Florida.
Një varkë me qira shpërtheu në Gjirin Biscayne, pranë Miami Beach, të shtunën, tha Komisioni i Ruajtjes së Peshqve dhe Jetës së Egër të Floridës.
Dhjetëra njësi shpëtimi iu përgjigjën incidentit rreth orës 12:50 dhe "hasën pacientë të shumtë që kërkonin kujdes mjekësor", shtoi Miami-Dade Fire Rescue.
Agjencia tha se transportoi 11 persona në spitalet lokale, por nuk dha detaje rreth gjendjes së tyre, transmeton Telegrafi.
Por media të tjera amerikane - përfshirë NBC News - kanë raportuar se 15 u plagosën.
Zyrtarët nuk e kanë zbuluar shkakun e incidentit, por një person që ishte në anije i tha Miami Herald se e fajësuan për një rrjedhje gazi.
Pronari i biznesit lokal Patrick Lee, i cili ishte dëshmitar i shpërthimit, i tha NBC News se pa "tre persona që fluturonin nga varka dhe një re tymi".
"Ishte mjaft e qartë se çfarë ishte. Pashë 12 barela që u larguan me njerëz të djegur shumë rëndë", tha ai.
Shpërthimi ndodhi në afërsi të Haulover Sandbar, një zonë e cekët për lundrim me varka dhe destinacion i njohur turistik, i njohur për festat e tij.
Komisioni i Konservimit të shtetit tha se kishte nisur një hetim. Roja Bregdetare e SHBA-së ishte midis ekipeve të emergjencës që iu përgjigjën. /Telegrafi/