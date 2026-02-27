Të hash 2 kivi në ditë mund ta bëjë lëkurën të duket më e re dhe më e shëndetshme
Lini mënjanë kremrat dhe serumet — mund të ketë një mënyrë më të shijshme për të mbështetur shëndetin e lëkurës.
Një studim i ri i publikuar në Journal of Investigative Dermatology zbuloi se ngrënia e dy kiveve në ditë mund të rrisë nivelin e vitaminës C në lëkurë dhe të mbështesë prodhimin e kolagjenit, një proteinë që ndihmon në ruajtjen e fortësisë dhe elasticitetit të lëkurës, raporton Health.com.
Studimi ishte i vogël dhe nuk provon se konsumimi i kivit çoi drejtpërdrejt në ndryshimet e vërejtura në lëkurë. Megjithatë, gjetjet sugjerojnë mundësinë që marrja e vitaminës C përmes ushqimit — jo vetëm aplikimi i saj në lëkurë — mund të luajë rol në një pamje më të shëndetshme të saj.
Çfarë bënë studiuesit?
Roli i vitaminës C në shëndetin e lëkurës — dhe aftësia e saj për të mbështetur prodhimin e kolagjenit — është i njohur prej kohësh, prandaj ajo përfshihet shpesh në produktet e kujdesit për lëkurën. Por pak studime kanë matur nëse konsumimi i ushqimeve të pasura me vitaminë C rrit në mënyrë domethënëse nivelin e saj në vetë lëkurën.
Për ta shqyrtuar këtë pyetje, studiuesit rekrutuan pjesëmarrës nga Zelanda e Re dhe Gjermania. Grupit prej 38 personash — shumica gra, me moshë mesatare 57 vjeç — iu kërkua të konsumonin dy kivi SunGold çdo ditë për tetë javë (çdo frut përmban rreth 125 miligramë vitaminë C). Studiuesit morën mostra të lëkurës dhe gjakut në fillim dhe në fund të studimit.
Ngrënia e kivit u lidh me lëkurë më të shëndetshme dhe më të fortë
Pas tetë javësh, nivelet e vitaminës C si në gjak ashtu edhe në lëkurë ishin rritur. Këto rritje u lidhën me lëkurë më të fortë, më të dendur dhe me rinovim më të shpejtë të shtresës së jashtme të saj — shenja që tregojnë se proceset e lidhura me kolagjenin mund të jenë mbështetur.
Studiuesit arritën në përfundimin se rritja e marrjes së vitaminës C përmes dietës mund të rrisë nivelet e saj në lëkurë dhe potencialisht të mbështesë proceset që lidhen me kolagjenin.
Megjithëse studime të mëparshme kanë treguar se ngrënia e kivit rrit vitaminën C në gjak, ky është ndër të parët që sugjeron se vitamina C e marrë nga ushqimi përkthehet në nivele më të larta të saj brenda lëkurës dhe në ndryshime të matshme në dendësinë dhe rinovimin e saj.
Megjithatë, studimi ka kufizime të rëndësishme. Ai nuk përfshinte një grup kontrolli që të konsumonte placebo, ndaj nuk mund të thuhet me siguri se kivi ishte shkaku i ndryshimeve në lëkurë. Gjithashtu, studimi zgjati vetëm dy muaj, prandaj nuk dihet nëse efektet do të vazhdonin për një periudhë më të gjatë.
Për më tepër, studimi përfshinte vetëm 26 persona me nivele të ulëta të vitaminës C në fillim, kështu që rezultatet mund të mos jenë aq të theksuara tek ata që tashmë marrin mjaftueshëm vitaminë C.
A duhet të hani më shumë kivi për shëndetin e lëkurës?
Edhe pse gjetjet nuk janë përfundimtare, ekspertët thonë se shtimi i kivit në dietë mund të përmirësojë potencialisht pamjen e lëkurës. Vitamina C mund të arrijë në qelizat e lëkurës dhe të mbështesë sintezën e kolagjenit. Si antioksidant, ajo gjithashtu ndihmon në luftimin e inflamacionit dhe në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi i shkaktuar nga radikalet e lira.
Kivit nuk përmbajnë vetëm vitaminë C — ato janë gjithashtu të pasura me karotenoide, fibra, kalium dhe antioksidantë si fitonutrientë dhe polifenole. Është e mundur që këto përbërës të veprojnë së bashku në mënyrë sinergjike për të mbështetur shëndetin e lëkurës.
Për të përfituar nga efektet e mundshme, mund të mjaftojë konsumimi i një ose disa kiveve në javë. Megjithatë, për personat që nuk janë mësuar me një marrje më të lartë të fibrave, kalimi menjëherë në dy kivi në ditë mund të shkaktojë shqetësime gastrointestinale.
Mbani parasysh se efekte të ngjashme për lëkurën mund të arrihen edhe nga fruta dhe perime të tjera të pasura me vitaminë C, si luleshtrydhet, agrumet, manaferrat dhe specat e kuq. Konsistenca në konsum është më e rëndësishme sesa zgjedhja e frutit specifik.