Ceramidet mbrojnë lëkurën nga alergjenët dhe papastërtitë: Si të ndalni tharjen, rrudhat, aknet dhe ekzemën
Këto lipide natyrale rikthejnë barrierën mbrojtëse të lëkurës, ruajnë lagështinë dhe e bëjnë fytyrën më të shëndetshme, më të butë dhe më rezistente ndaj irritimeve
Ceramidet janë molekula yndyrore thelbësore që përbëjnë gati 50 për qind të shtresës sipërfaqësore të lëkurës, duke vepruar si barrierë mbrojtëse. Roli i tyre kryesor është ruajtja e lagështisë në shtresat më të thella dhe bllokimi i depërtimit të baktereve, alergjenëve dhe ndotjes që shkaktojnë irritime.
Me kalimin e moshës dhe ndikimin e faktorëve të jashtëm, niveli i këtyre lipideve bie, gjë që çon në tharje dhe dobësim të rezistencës së lëkurës. Plotësimi i ceramideve përmes kujdesit të përditshëm ndihmon në rikthimin e barrierës së dëmtuar, duke i kthyer lëkurës lagështinë dhe mbrojtjen natyrale.
Llojet e ceramideve
Ekzistojnë më shumë se 12 lloje natyrale dhe sintetike të ceramideve, të cilat veprojnë ngjashëm për mbrojtjen e lëkurës.
Disa prej tyre janë: Ceramide 1 (EOS), Ceramide 2 (NS), Ceramide 3 (NP), Ceramide 6-II (AP), Ceramide 9 (EOP), Fitosfingozina, Sfingozina.
Ceramidet natyrale gjenden në ushqime me prejardhje shtazore dhe bimore, si produktet e qumështit, vezët, soja.
Ceramidet sintetike gjenden shpesh në kremra dhe produkte hidratuese.
Çfarë bëjnë ceramidet
Ceramidet ndihmojnë në ruajtjen e barrierës së lëkurës, duke parandaluar dëmtimin nga irrituesit e mjedisit. Kjo barrierë gjithashtu pengon humbjen e ujit dhe ndihmon që lëkura të mbetet e hidratuar.
Faktorët që i ulin ceramidet dhe dëmtojnë barrierën janë:
- plakja
- irrituesit kimikë
- temperaturat e ulëta
- lagështia e ulët e ajrit
- mikroorganizmat si bakteret dhe viruset
- gjendje të lëkurës, si ekzemë
- stresi
Përfitimet e ceramideve
Kremrat dhe losionet me ceramide mund të hidratojnë lëkurën, të zbusin vijat e holla, të parandalojnë aknet dhe të forcojnë mbrojtjen natyrale.
- Hidratojnë lëkurën – ndihmojnë në rikthimin e barrierës natyrale dhe zbusin lëkurën e thatë dhe që kruhet.
- Ndihmojnë kundër akneve – një barrierë e dobët e lëkurës mund të favorizojë shfaqjen e akneve.
- Mbrojnë lëkurën – e mbrojnë nga alergjenët, bakteret, ndotja dhe toksinat.
- Zbusin rrudhat – përdorimi i rregullt mund të zvogëlojë vijat e holla dhe rrudhat.
Si përdoren ceramidet
Ceramidet topikale përdoren dy herë në ditë, sidomos pas pastrimit të lëkurës. Produkti aplikohet mbi lëkurë pak të lagësht për të ndihmuar në ruajtjen e lagështisë. Mund të përdoren edhe në pjesë të tjera të trupit.
Ceramidet imitojnë lipidet natyrale të lëkurës, ndaj përthithen më lehtë se shumë përbërës të tjerë.
Çfarë duhet kërkuar te produktet
Ceramidet gjenden në:
- pastrues fytyre
- kremra hidratues
- losione
- serume
- tonikë
Rekomandohet shmangia e produkteve me aroma të shtuara, pasi mund të irritojnë lëkurën, sidomos te personat me lëkurë të thatë ose ekzemë.
Efektet anësore të mundshme
Nuk njihen efekte anësore të rëndësishme nga ceramidet topikale apo orale. Megjithatë, disa persona mund të jenë më të ndjeshëm ndaj produkteve të caktuara.
Si të bëni testin në shtëpi
- Vendosni një sasi të vogël produkti në një zonë të vogël të lëkurës dy herë në ditë për një javë.
- Mos e shpëlani menjëherë pas aplikimit.
- Vëzhgoni nëse shfaqen skuqje, kruarje ose ënjtje.
- Në rast reagimi, ndërpriteni përdorimin dhe shpëlajeni zonën.
- Nëse simptomat janë më të forta, konsultohuni me dermatologun.
