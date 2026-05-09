Të gjithë po qeshin me këtë rrethrrotullim në Hungari
Në një fushë të hapur midis qyteteve Zalaegerszeg dhe Zalaszentivan në Hungarinë perëndimore ndodhet një rrethrrotullim i ri, i cili nuk lidhet me asnjë rrugë apo infrastrukturë tjetër.
Në pamje të parë nga lart, ai duket sikur është “hedhur” rastësisht në mes të një fushe dhe është harruar aty, por në realitet bëhet fjalë për një projekt që ka ngecur për shkak të premtimeve të pambajtura të qeverisë, shkruan odditycentral.
Fillimisht, në vitin 2021, rrethrrotullimi ishte pjesë e një plani më të madh për ndërtimin e një qendre logjistike dhe terminali kontejnerësh të kompanisë Metrans. Ky projekt synonte të lehtësonte transportin e mallrave nga Adriatiku përmes Hungarisë drejt vendeve si Sllovakia, Çekia dhe Polonia, duke shmangur Budapestin.
Rrethrrotullimi u ndërtua në vitin 2023 me fonde të Bashkimit Evropian, por problemi është se ndërtimi i terminalit dhe linjës hekurudhore nuk ka filluar ende. Si rezultat, struktura ka mbetur e vetme në mes të fushës, pa funksion praktik.
Sipas planeve, gjithçka duhet të lidhej me një linjë të re hekurudhore, por projekti është ende në faza të hershme dhe nuk ka afat të saktë për përfundim. Kjo do të thotë se rrethrrotullimi mund të mbetet i papërdorur edhe për disa vite të tjera.
Në thelb, ai është bërë një shembull i projekteve infrastrukturore të papërfunduara, që në letër kanë qëllim të madh, por në terren mbeten struktura “që çojnë nga askund në askund”. /Telegrafi/