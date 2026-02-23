'Të djegura dhe të shkatërruara', vendasit dhe turistët përshkruajnë trazirat në Meksikë
Vendasit dhe turistët në Meksikë i kanë përshkruar trazirat "zemërthyese", pasi një nga kartelët më të fuqishëm dhe më të frikshëm në vend lëshoi një valë dhune në disa shtete.
Kjo vjen pasi Nemesio Oseguera Cervantes, i njohur si "El Mencho", njeriu më i kërkuar i Meksikës dhe udhëheqësi i kartelit të drogës Jalisco New Generation (CJNG), u vra gjatë një operacioni sigurie për ta arrestuar atë të dielën.
Pamjet e regjistruara nga vendasit dhe turistët treguan automjete të djegura dhe re tymi që ngriheshin mbi disa qytete dhe qyteza, përfshirë vendpushimin plazhor të Puerto Vallarta, transmeton Telegrafi.
Jerry Jones, i lindur në Nashville, i cili ka jetuar në qytet për më shumë se katër vjet, i tha BBC News se "nuk ka përjetuar kurrë diçka të tillë" dhe zakonisht ndihej "më i sigurt këtu sesa në qytetin tim të lindjes".
Jones, pronari i revistës së stilit të jetesës LGBT+ Out and About Puerto Vallarta, u transferua në Meksikë pasi u tërhoq nga puna e tij në Shtetet e Bashkuara.
"I dua njerëzit këtu, më pëlqen vendi ku mund të ecësh në këmbë në qytet, sa të sjellshëm janë të gjithë. Është një vend i bukur dhe fantastik, dhe kjo është ajo që më inkurajoi të vij këtu", tha ai.
Ai tha se banorët u "kapën plotësisht në befasi" të dielën në mëngjes, kur u përhap lajmi për kapjen e El Mencho-s dhe trazirat që pasuan.
"Ideja e parë që patëm se diçka po ndodhte ishte se një nga lexuesit tanë na dërgoi një video të një autobusi që po digjej", tha ai.
Ai filloi të shihte tym "në të gjithë qytetin" vetëm pak minuta më vonë.
Jones tha se automjetet po parkoheshin nëpër rrugë dhe po digjeshin, përfshirë një dyqan lokal ku "më shumë se 30 automjete që ishin në parking në atë kohë u dogjën dhe u shkatërruan".
Edhe pse situata u zhvillua shpejt të dielën në mëngjes, Jones tha se banorët mbetën pa asnjë informacion nga autoritetet lokale dhe ai nuk kishte parë ushtarakë ose oficerë në lagjen e tij deri në pasdite.
Banorëve dhe turistëve në disa shtete meksikane u është kërkuar të qëndrojnë brenda, me shumicën e bizneseve, shkollave dhe universiteteve të mbyllura.
Ai përshkroi disa njerëz që ishin "të bllokuar" në dyqanet me pakicë pas shpërthimit të dhunës, të paaftë të largoheshin.
"Kur qyteti e kuptoi se çfarë po ndodhte, ata lëshuan një urdhër për të qëndruar në shtëpi", tha ai, duke shtuar se rrugët papritmas u bënë "çuditërisht të qeta".
Ndërsa informacioni filloi të depërtonte në komunitetin lokal, njerëzit filluan të bashkoheshin për të ndihmuar njëri-tjetrin, tha ai.
Anëtarët e komunitetit kishin shuar zjarre për shkak se zjarrfikësit ishin "të mbingarkuar", tha Jones, si dhe kishin ndihmuar turistët që nuk kishin qasje në ushqim.
Ai tha se një dyqan ushqimor lokal u hap të dielën në mbrëmje, por radha për të hyrë ishte "e pabesueshme".
"Nuk e di se çfarë do të sjellë sot. Shpresoj, paqe", tha ai.
Ai tha se shqetësohej për komunitetin dhe ndikimin që kjo do të kishte në turizmin në rajon.
"Puerto Vallarta është e fortë dhe ne kemi kaluar së bashku uragane, së bashku pandeminë dhe bizneset këtu bashkohen", tha ai.
"Në kohë si kjo, ata nuk konkurrojnë. Ata bashkohen dhe ndihmojnë njëri-tjetrin. Dhe kështu, mendoj se kjo do të ndodhë dhe ne do të mbijetojmë dhe do të jemi edhe më të fortë", shtoi ai.
Marc-André, një krijues përmbajtjeje kanadez i cili jeton gjithashtu në Puerto Vallarta, tha se qyteti turistik zakonisht i qetë "dukej sikur të ishte një zonë lufte absolute".
"Kishte zjarre kudo, sikur qindra makina në të gjithë qytetin po digjeshin në të njëjtën kohë", tha ai në një video në kanalin e tij në YouTube, More Life Diaries.
Ai gjithashtu i përshkroi rrugët më pas si "shumë të qeta dhe shqetësuese".
"Kjo është Meksika në fund të fundit - zakonisht do të kishte muzikë, njerëz jashtë, njerëz që shijonin jetën, dhe ka një ndjesi vërtet të çuditshme në ajër këtu", shtoi ai.
Marc-André, i cili jeton me gruan dhe dy fëmijët e tij të vegjël, tha se familja e tij nuk ishte ndjerë kurrë e pasigurt në qytet para kësaj.
"Është mjaft zemërthyes të shohësh se çfarë po ndodh", tha ai.
Një tjetër krijues i YouTube, Paul Desmond i lindur në Kaliforni, ndau përvojën e tij në një video të cilën tha se "nuk donte kurrë ta bënte".
Desmond, i cili ka jetuar në Bucerías, një qytet turistik plazhi në shtetin e Nayarit, për disa vite, e përshkroi skenën si "shumë të pazakontë".
Ai ndau pamje nga droni të së dielës në mëngjes, të cilat tregonin një autostradë të shkretë me tym të dukshëm në distancë.
"Kjo nuk është diçka që ndodh rregullisht në jetën tonë të përditshme këtu. Është shqetësuese, frustruese, është e shëmtuar ", tha ai.
Një numër turistësh amerikanë dhe kanadezë kanë ndarë gjithashtu rrëfimet e tyre të dorës së parë për trazirat dhe se si u zhvilluan ato me mediat.
Banori i Dallasit, Adryan Moorefield, i cili kishte qenë në Puerto Vallarta që nga java e kaluar, i tha CNN se situata ishte një "tronditëse e plotë".
"Ndihesha pothuajse sikur të isha në zonën e muzgut", shtoi ai.
Moorefield tha se kishte qenë në qytet më parë dhe mendonte se do të ishte një "vend i lehtë për të ardhur dhe për të bërë pushime të shpejta dhe të lehta në plazh", por tani është i bllokuar pasi fluturimi i tij për në shtëpi u anulua.
Një tjetër turist në Puerto Vallarta, Tim Spencer nga Toronto, i tha CBC se pa dyqane në cep të rrugës dhe makina në flakë nga çatia e hotelit Villa Divina.
"Nuk kam parë kurrë diçka të tillë më parë në jetën time, kështu që është paksa e tmerrshme", tha ai.
Jim Beck i tha CNN se doli nga hoteli i tij të dielën në mëngjes për të ngrënë mëngjes dhe pa "taksi të hedhura në erë në të gjithë qytetin, duke bllokuar rrugët".
"Pastaj menjëherë, të gjithë po vraponin në rrugë, duke bërtitur dhe duke ulëritur, dhe u thanë të gjithëve të ktheheshin në hotelet e tyre", tha ai.
Beck tha se ka ardhur në qytet për disa vite, por kjo është hera e parë që nuk është ndjerë i sigurt atje.
Kanadezët duhet të udhëtojnë vetëm kur "është e sigurt për ta bërë këtë", këshilloi Ministrja e Punëve të Jashtme, Anita Anand.
"Situata mbetet e paqëndrueshme. Të gjithë kanadezët në rajonet e prekura duhet t'i kushtojnë vëmendje udhëzimeve të autoriteteve lokale", tha ajo të hënën.
Ajo tha se më shumë se 26,000 kanadezë jashtë vendit janë regjistruar në Global Affairs Canada - një rritje prej gati 8,000 brenda një dite - për të marrë informacion në lidhje me sigurinë dhe udhëtimin.
Anulimet e fluturimeve vazhduan të hënën, duke lënë shumë të bllokuar në Puerto Vallarta. Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum tha se priste që fluturimet të rifillonin më vonë gjatë ditës dhe të martën. /Telegrafi/
