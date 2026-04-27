Zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë thonë se i dyshuari për sulm në Shtëpinë e Bardhë pësoi lëndime "të lehta"
Prokurori i Përgjithshëm në detyrë Todd Blanche mbrojti Shërbimin Sekret të SHBA-së, duke thënë se "zbatimi i ligjit nuk dështoi" kur një burrë nxitoi përmes sigurisë me armë zjarri jashtë sallës së ballos ku ndodhej presidenti Donald Trump dhe zyrtarë të lartë.
Gjatë një konference për shtyp, Blanche gjithashtu pretendoi se "agjentët e Shërbimit Sekret e kapën dhe e arrestuan menjëherë të dyshuarin", transmeton Telegrafi.
Deklarata kundër burrit, Cole Tomas Allen, thotë se ai "ra përtokë dhe pësoi lëndime të lehta" kur një oficer filloi të qëllonte drejt tij.
Prokurorja e Uashingtonit, Jeanine Pirro, tha më vonë se Allen nuk u lëndua përveç "një lloj gërvishtjeje në gju".
"Ky burrë ishte një kat mbi sallën e ballos me qindra agjentë federalë, midis tij dhe presidentit të Shteteve të Bashkuara", tha Blanche, duke vënë në dukje sigurinë të shtunën në mbrëmje.
Për Allen, Blanche tha, "ai vrapoi përmes magnetometrit, duke mbajtur një armë të gjatë, ndërsa e bënte këtë, personeli i Shërbimit Sekret të SHBA-së i caktuar në pikën e kontrollit dëgjoi një të shtënë të fortë".
“Një oficer i Shërbimit Sekret u qëllua në gjoks, por mbante veshur një jelek balistik që funksiononte”, shtoi Blanche.
"Ky oficer heroik që u godit qëlloi pesë herë drejt Allenit, i cili nuk u qëllua, por ra përtokë, dhe u arrestua menjëherë", shtoi ai.