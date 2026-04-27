Shtëpia e Bardhë do të rishikojë sigurinë e Trump pas të shtënave në Shtëpinë e Bardhë
Shtëpia e Bardhë do të mbajë një takim për të shqyrtuar sigurinë e presidentit Donald Trump, pas incidentit të të shtënave të së shtunës në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, konfirmoi një zyrtar i lartë për BBC-në.
Trump ka mbështetur Shërbimin Sekret, i cili është vënë nën vëzhgim pasi një i dyshuar i armatosur, 31-vjeçari Cole Tomas Allen, arriti t'i afrohej një salle ballo me më shumë se 2,000 persona, përfshirë Trumpin dhe anëtarët e kabinetit, transmeton Telegrafi.
Oficerët e nënshtruan Allenin, i cili qëlloi një agjent federal të veshur me jelek antiplumb gjatë një shkëmbimi të shkurtër me armë zjarri.
Presidenti amerikan pritet të marrë pjesë në disa ngjarje të profilit të lartë këtë vit, duke përfshirë Kupën e Botës dhe ngjarjet rreth 250-vjetorit të SHBA-së në korrik.
Në një deklaratë dërguar BBC-së, një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë tha se presidenti Trump "personalisht mendon se ata [Shërbimi Sekret] bënë një punë të shkëlqyer" duke neutralizuar të dyshuarin dhe duke e shoqëruar atë dhe ekipin e tij në një vend të sigurt.
Pavarësisht këtij besimi, zyrtari shtoi se Shefja e Shtabit të Shtëpisë së Bardhë, Susie Wiles, do të mbajë një takim në fillim të kësaj jave me stafin e operacioneve dhe përfaqësuesit e Shërbimit Sekret dhe Departamentit të Sigurisë Kombëtare për të "diskutuar protokollin dhe praktikat" për ngjarjet e mëdha që përfshijnë presidentin.
I dyshuari për të shtënat në Shtëpinë e Bardhë paraqitet në gjykatë dhe akuzohet për tentativë vrasjeje
"Takimi do të diskutojë proceset dhe procedurat që funksionuan për të ndaluar përpjekjen e së shtunës, ndërsa do të eksplorojë mundësi shtesë për të siguruar që të gjithë komponentët përkatës po bëjnë gjithçka që është e mundur për të siguruar shumë ngjarje të mëdha të planifikuara për presidentin Trump në muajt në vijim", shtoi zyrtari.
Veçmas, senatori i Ajovës, Chuck Grassley, tha se planifikonte të caktonte një takim informues me udhëheqjen e Shërbimit Sekret për të diskutuar incidentin dhe protokollet e sigurisë.
Grassley, 92 vjeç, është i katërti në radhën e trashëgimisë pas Trump, zëvendëspresidentit JD Vance dhe Kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson - të gjithë të pranishëm në darkën e korrespondentëve. Ai gjithashtu kryeson Komitetin Gjyqësor të Senatit.
Shërbimi Sekret i SHBA-së është përgjegjës për mbrojtjen e presidentit, zëvendëspresidentit dhe krerëve të shteteve të huaja, si dhe ngjarjeve të profilit të lartë që konsiderohen rreziqe për sigurinë kombëtare.
Incidenti i të shtënave në Washington Hilton ka shkaktuar shqetësime nëse Shërbimi Sekret ofroi mbrojtje të mjaftueshme.
Të ftuarve në darkë që ishin të pranishëm ose që hynin në hotel nuk iu kërkua të tregonin dokument identifikimi. Biletat për darkën ishin të shënuara me numra tavolinash, por jo me emra.
Vetëm një herë pjesëmarrësit kaluan nëpër një pikë kontrolli sigurie me detektorë metalesh, një kat mbi hyrjet kryesore të sallës së vallëzimit. I dyshuari u arrestua pranë majës së një palë shkallësh që të çonin në dyert e sallës së vallëzimit.
Përveç ngjarjeve që lidhen me Kupën e Botës që do të zhvillohet, Presidenti Trump pritet të marrë pjesë në një numër takimesh të profilit të lartë të përqendruara në festimet e 250-vjetorit të SHBA-së, duke përfshirë një ndeshje UFC në lëndinën e Shtëpisë së Bardhë.
Në një konferencë informative në Shtëpinë e Bardhë rreth dy orë pasi të shtënat ndodhën të shtunën, Trump pranoi rreziqet e mundshme në ngjarje të ngjashme.
"Nuk mund ta imagjinoj se ka ndonjë profesion më të rrezikshëm", tha ai. /Telegrafi/