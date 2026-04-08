Të dhënat tregojnë pak lëvizje në Ngushticën e Hormuzit - disa orë pas shpalljes së armëpushimit SHBA-Iran
Të dhënat e transportit detar tregojnë pak lëvizje në Ngushticën e Hormuzit më shumë se gjashtë orë pasi SHBA-të dhe Irani njoftuan një armëpushim, me një analist që paralajmëron se anijet dhe siguruesit do të duhet të shohin shenja të mëtejshme pozitive përpara se të rifillojnë trafikun përmes rrugës ujore jetësore.
"Armëpushimi është një hap i parë i domosdoshëm, por kjo nuk do të thotë që transporti tregtar normalizohet menjëherë përmes korsive ndërkombëtare të trafikut në Ngushticë", tha Charlie Brown, një ekspert dhe një ish-oficer i Marinës Amerikane.
"Pronarët e anijeve ende presin udhëzime autoritare nga kanalet e sigurisë detare, shtetet e flamurit dhe, në mënyrë kritike, siguruesit detarë të rrezikut të luftës përpara se të dërgojnë anije përsëri në ngushticë", shtoi Brown.
"Sinjali i vërtetë për t'u vëzhguar janë 'lëvizësit e parë' - anijet e para të gatshme të testojnë rrugën. Nëse këto tranzite përfundojnë në mënyrë të sigurt, besimi do të ndërtohet shpejt dhe grupi më i gjerë i vëzhgimit dhe pritjes do të pasojë".
Irani ka sulmuar të paktën 19 anije pranë Ngushticës së Hormuzit, që lidh Gjirin Persik me Gjirin e Omanit, që nga fillimi i luftës.
Bllokimi më shumë se gjashtë javor i rrugës ujore ka mbytur furnizimet me naftë të papërpunuar për pjesën tjetër të botës dhe ka dëmtuar tregjet globale.
Të mërkurën në mëngjes, ministri i jashtëm i Iranit tha se "kalimi i sigurt nëpër Ngushticën e Hormuzit do të jetë i mundur nëpërmjet koordinimit me Forcat e Armatosura të Iranit".
Irani dhe Omani do të “ngarkojnë me pagesë” anijet që të kalojnë nëpër ngushticë gjatë periudhës së armëpushimit, tha agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim e Iranit. /Telegrafi/