Video virale, Trump 'përsërit' fjalën “FITORE” për një orë - Shtëpia e Bardhë e ndan në X
Shtëpia e Bardhë postoi një video në profilin e saj në X në të cilën presidenti Donald Trump përsërit fjalën "fitore".
Videoja zgjat një orë.
"Presidenti Donald Trump ka thënë 'FITORE' për një orë”, shkruhet në postim.
"Nuk mund të ndalet, nuk do të ndalet”, vazhdon përshkrimi.
— The White House (@WhiteHouse) May 2, 2026
Kujtojmë se Irani më herët bëri një propozim të ri për t'i dhënë fund luftës. Sipas propozimit të ri, Irani do të hapte Ngushticën e Hormuzit për anijet dhe do t'i jepte fund bllokadës amerikane, ndërsa do t'i linte negociatat mbi programin bërthamor të Iranit për një fazë të mëvonshme.
Trump e hodhi poshtë propozimin.
Ndryshe, në zemër të kësaj lufte ndodhet Ngushtica e Hormuzit.
Në kohë normale, një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë rrjedh nëpër këtë rrugë ujore për të furnizuar me energji ekonominë globale.
Që kur SHBA-të dhe Izraeli sulmuan Iranin më 28 shkurt, Teherani e ka mbyllur në mënyrë efektive këtë rrugë transporti detar.
Në përgjigje, SHBA-të kanë vazhduar bllokadën e tyre atje dhe vetëm dje i paralajmëruan kompanitë të mos paguajnë taksat e Iranit për kalim të sigurt - ose do të përballen me sanksione. /Telegrafi/