Foto e fundit me Al e ndarë nga Trump - i buzëqeshur në pishinë duke shijuar rrezet e diellit
Presidenti amerikan, Donald Trump ndau një sërë postimesh të premten vonë, duke përfshirë një imazh të gjeneruar nga Al që përshkruante veten dhe zyrtarë të lartë në një pishinë pranë Memorialit të Linkolnit.
Postimet vijnë pasi ai njoftoi planet për të rinovuar pishinën, duke nënvizuar se si imazhet digjitale po përdoren për të formësuar mesazhet publike rreth projekteve të botës reale dhe narrativave politike.
Presidenti ka përdorur shpesh rrjetet sociale dhe imazhet e gjeneruara nga Al për të bërë deklarata politike, duke i përdorur ato për të promovuar ide.
Në imazh, Trump shfaqet i buzëqeshur, pranë zëvendëspresidentit JD Vance, Sekretarit të Shtetit Marco Rubio, Sekretarit të Brendshëm Doug Burgum, dhe një gruaje.
Trump njoftoi planet në prill për të rinovuar pishinën me një sipërfaqe me ngjyrën e "flamurit amerikan", duke vlerësuar një çmim prej 1.5 milion dollarësh. /Telegrafi/