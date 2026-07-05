Taylor Swift dhe Travis Kelce thuhet se filmuan çdo moment të dasmës për një dokumentar
Taylor Swift dhe Travis Kelce thuhet se kanë filmuar çdo moment të dasmës së tyre madhështore, me synimin për ta shndërruar në një dokumentar që do t'u dhurohet rreth një mijë të ftuarve si shenjë falënderimi për pjesëmarrjen.
Sipas burimeve, kamerat kanë ndjekur çiftin gjatë gjithë organizimit të dasmës dhe ceremonisë së zhvilluar në Madison Square Garden.
Dokumentari pritet të përfshijë gjithçka, nga përgatitjet deri te dita e martesës, ndërsa kopjet e tij do të jenë pjesë e një pakete dhuratash për të ftuarit.
Travis dhe Taylor
Spekulimet u shtuan pasi pranë arenës u panë tabela që njoftonin për xhirime filmike disa ditë para ceremonisë.
Gjithashtu, në dasmë ishin të pranishëm drejtues të lartë të kompanisë Disney, me të cilën Taylor ka bashkëpunuar më parë për publikimin e dokumentarëve të saj në platformën Disney+.
Megjithatë, një pjesë e fansave besojnë se pamjet mund të mos përdoren domosdoshmërisht për një dokumentar, por për një videoklip të ardhshëm muzikor.
Në rrjetet sociale, shumë prej tyre kanë kujtuar se Swift shpesh përdor pamje personale dhe familjare në projektet e saj artistike.
Dasma e Taylor me Travis
Ndërkohë, drejtori ekzekutiv i AMC Theaters, Adam Aron, i cili ishte i ftuar në dasmë, zbuloi disa detaje nga ceremonia.
Ai tha se zotimet e çiftit ishin personale, emocionale dhe plot humor, teksa ceremonia u zhvillua në një Madison Square Garden të transformuar plotësisht, i dekoruar me ngjyra të bardha dhe pjeshkë si dhe me fotografi të çiftit nga fëmijëria.
Pas ceremonisë, të ftuarit morën pjesë në një pritje me temën "Secret Garden", ku nuk munguan dekorimet luksoze, ushqimi, muzika dhe dhuratat e personalizuara.
Travis dhe Taylor
Çdo i ftuar mori një shami të qëndisur me monogramin e çiftit dhe një varg nga kënga "Blank Space" e Taylor Swift, ndonëse të pranishmit në darkën e provës morën si dhuratë edhe gota shampanje të zbukuruara me diamante të vërtetë. /Telegrafi/