Vesa Vllasaliu ka tërhequr vëmendjen me një përgjigje të drejtpërdrejtë gjatë një bashkëbisedimi me ndjekësit në Instagram, ku u pyet për lidhjen me futbollistin Mirlind Daku.

Një prej ndjekëseve e pyeti Vesën pse Daku nuk publikon fotografi të përbashkëta me të dhe pse në rrjetet sociale nuk është shumë aktiv në shfaqjen e lidhjes së tyre.

Vesa iu përgjigj me humor dhe ironi: “A qaq n’fiksim e paske a? S’ka nevojë me dhënë shenjë se të gjithë e dinë".

Foto: Instagram

Me këtë përgjigje, ajo bëri të qartë se nuk e sheh të nevojshme që lidhja e tyre të dëshmohet përmes postimeve apo fotografive në rrjetet sociale.

Sipas saj, marrëdhënia e tyre është e njohur për publikun dhe nuk ka pse të shoqërohet vazhdimisht me 'shenja' online.

Vesa dhe Mirlind Daku prej kohësh janë në vëmendjen e publikut për lidhjen e tyre, ndërsa të dy janë prindër të një vajze.

Vllasaliu herë pas here ka ndarë momente nga jeta e saj personale, por duket se çifti preferon të mos e ekspozojë vazhdimisht marrëdhënien në rrjetet sociale. /Telegrafi/

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