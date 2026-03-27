Taravari: Maqedonia po hyn në "Trekëndëshin e Bermudës" me Kosovën dhe Bosnjën e Hercegovinën
Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, deklaroi se disa partnerë politikë në pushtet, duke aluduar në partitë që përbëjnë VLEN, janë “të pastrehë politikë”, ndërsa OBRM-PDUKM e ruan artificialisht pushtetin e tyre duke transferuar të paktën 15.000 vota në listat e këshilltarëve në zgjedhjet e fundit lokale.
“Dikush është mësuar të jetë kukull, të rrijë ulur gjithë jetën, të dëgjojë dhe të bëjë atë që i thotë dikush tjetër. Nuk mund ta duroja këtë, të jesh pjesë e diçkaje ku nuk ke ndikim askund”, tha Taravari në emisionin “Vin Vin në "Telma".
Taravari shprehu shqetësim të madh për rrugën euroatlantike, duke paralajmëruar se Maqedonia po hyn në “Trekëndëshin e Bermudës” së bashku me Kosovën dhe Bosnjën dhe Hercegovinën.
Taravari i frikësohet një përsëritjeje të skenarit të Bukureshtit 2008 dhe beson se perspektiva evropiane është në një rrugë pa krye, pasi Kryeministri ka deklaruar publikisht se nuk planifikon ndryshime kushtetuese gjatë mandatit të tij. Paralelisht me ngërçin politik, ai parashikon që vala e krizës ekonomike nga Lindja e Mesme do të ndihet fuqishëm në vend deri në fund të vitit.
Taravari kritikoi ashpër edhe ngecjen politike dhe ekonomike të vendit, duke theksuar se largimi i tij nga pushteti ekzekutiv është një akt i ruajtjes së integritetit në kushte margjinalizimi.
Ai e përshkroi situatën aktuale në Maqedoni si një periudhë "one-man show", ku kryeministri shfaqet si "një njeri i vetëm", ndërsa proceset reale janë në ngërç./Telegrafi/