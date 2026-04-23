Tahiri: Takimet e Kurtit për presidentin, lojë e hedhjes së fajit
Shefi i Grupit Parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka kritikuar procesin e deritanishëm të diskutimeve për zgjedhjen e presidentit, duke thënë se mungesa e konsultimeve serioze po e çon vendin drejt zgjedhjeve të reja.
Pas deklarimeve të bëra pas mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit, Tahiri tha se që nga fillimi i diskutimeve për presidentin nuk ka pasur përpjekje reale për të arritur një emër unifikues dhe konsensual.
Sipas tij, diskutimet gjatë dy muajve të fundit janë fokusuar më shumë në çështje që lidhen me qeverinë sesa me zgjedhjen e presidentit.
“Nuk ka pasur qëllim të arrihet deri te një president i cili ka tipare unifikuese dhe konsensuale. Ajo që është diskutuar për dy muaj rresht ka qenë Qeveria e Kosovës. A dëshiron dikush të marrë përsipër të jetë pjesë e Qeverisë së Kosovës, por jo të arrihet deri te një emër konsensual? Andaj, çfarëdo që shihni dhe çfarëdo që dëgjoni është vetëm për konsum publik dhe për të bërë lajme; është lojë e hedhjes së fajit. Faji dihet ku është. 66 deputetë i ka LVV, udhëheq qeverinë me 21 anëtarë dhe 450 njerëz të emëruar politikisht. Për president nuk i ka. Debati nuk ka ndodhur asnjëherë dhe po vazhdon kështu. Kjo, rrjedhimisht, na çon në një situatë të thjeshtë, e cila nuk është më e mira për popullin e Kosovës: zgjedhjet. Nuk do të marrim pjesë në seancë ku do të jenë dy kandidatë të propozuar nga një parti. Ky shtet, këto institucione, nuk janë të një partie; janë të demokracisë, të shumë partive. Pra, nuk marrim pjesë në atë seancë”, tha Tahiri.
Më tej, ai shtoi se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka qenë pjesë e diskutimeve për presidentin, duke theksuar se ekziston një tendencë që procesi të zvarritet deri në afatin e fundit kushtetues, raporton kp.
Sipas Tahirit, kjo qasje po shfrytëzohet për të kaluar një sërë ligjesh dhe për të bërë emërime në institucione, të cilat, janë më shumë partiake sesa konsensuale.