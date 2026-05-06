Tahiri: Qeveria në dorëheqje po tejkalon kompetencat, emërimet e reja janë të paligjshme
Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka reaguar ndaj veprimeve të qeverisë në detyrë, duke i cilësuar ato si tejkalim të kompetencave ligjore dhe cenim të rendit institucional.
Tahiri ka theksuar se një qeveri në dorëheqje nuk është thjesht “në pritje”, por funksionon me kompetenca të kufizuara, të përcaktuara qartë me Ligjin për Qeverinë. Ai i është referuar nenit 31 të këtij ligji, i cili ndalon inicimin e procedurave të reja për emërime në pozita publike gjatë kësaj periudhe.
Sipas tij, kjo ndalesë vlen edhe për periudhën pas shpërndarjes së Kuvendit, deri në zgjedhjen e një qeverie të re me legjitimitet të plotë.
Në këtë kontekst, Tahiri ka shprehur shqetësim për shpalljen e konkurseve për rreth 20 pozita të larta udhëheqëse nga ana e qeverisë në dorëheqje.
“Këto veprime jo vetëm që bien ndesh me frymën e kufizimeve ligjore, por krijojnë edhe perceptimin e kapjes së institucioneve në një moment tranzicioni, kur vendimet e mëdha duhet t’i lihen legjitimitetit të ri”, ka deklaruar ai.
Në fund, Tahiri ka theksuar se respektimi i ligjit nuk është çështje zgjedhjeje, por detyrim për çdo institucion dhe bartës të pushtetit. /Telegrafi/