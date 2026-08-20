“Ta marrim apo jo?” – dalin pamjet e drejtuesve të Man Cityt duke debatuar për transferimin e Cherkit
Pamjet nga prapaskenat e Manchester Cityt kanë zbuluar dyshimet që drejtuesit e klubit kishin për mentalitetin e Rayan Cherkit, përpara se të vendosnin ta transferonin francezin nga Lyoni.
Cherki iu bashkua Cityt në qershorin e vitit të kaluar për rreth 39.7 milionë euro, duke nënshkruar kontratë pesëvjeçare. Megjithatë, pavarësisht talentit të tij, drejtuesit e klubit kishin pikëpyetje nëse ai ishte personi i duhur për projektin e tyre.
Në dokumentarin e ri me katër pjesë të Amazon Prime Video, A Beautiful Obsession, drejtori i futbollit Hugo Viana shihet duke diskutuar për Cherkin me anëtarë të tjerë të klubit.
Gjatë analizës së lojtarit, një prej anëtarëve të stafit të rekrutimit shpjegon se të dhënat e tyre e vendosnin Cherkin shumë pranë profilit të Kevin De Bruynes.
“Ai mund të jetë profili i Kevinit pas dy vitesh. Por mentaliteti është…”, tha Viana. Ai pranoi se informacionet që kishin mbledhur për francezin nuk ishin shumë pozitive.
🏴🤯 YOU HAVE TO WATCH THIS! The moment of 𝗥𝗔𝗬𝗔𝗡 𝗖𝗛𝗘𝗥𝗞𝗜 (𝟮𝟮)’s recruitment by Manchester City.
There were doubts about his mentality, but it later turned out that it was just a myth… pic.twitter.com/QIxuM3imID
— Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 19, 2026
“Informacionet për Cherkin nuk ishin aq pozitive. Po flas shumë sinqerisht”, vazhdoi ai.
Edhe drejtori ekzekutiv Ferran Soriano e pranoi se cilësitë e Cherkit nuk viheshin në dyshim, por kishte shqetësime rreth sjelljes së tij.
“Të gjithë e dinin për aftësitë e tij, por ekzistonte ideja se ai ishte kaotik”, shtoi Soriano.
Megjithatë, drejtuesit e Cityt nisën të bindeshin se disa prej shqetësimeve mund të ishin të ekzagjeruara. Ata kontaktuan trajnerë që e kishin punuar me Cherkin dhe një raport negativ ishte dhënë kur ai ishte ende shumë i ri.
Kryetari i klubit, Khaldoon Al-Mubarak, kërkoi që situata të zgjidhej sa më shpejt, duke paralajmëruar se City mund ta humbiste mundësinë.
“Duhet të mendojmë si ta zgjidhim këtë, sepse është e qartë se ai po nënvlerësohet”, u shpreh Al-Mubarak.
Në fund, City zhvilloi bisedime me agjentin e Cherkit dhe, pavarësisht interesimit nga klube të tjera, francezi kishte një dëshirë të qartë, të fliste me Pep Guardiolën./Telegrafi/