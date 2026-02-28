Susan Sarandon gati sa nuk qau duke folur për Palestinën: Agjencia më pushoi nga puna sepse fola për Gazën
Aktorja amerikane Susan Sarandon ishte mjaft emocionale teksa foli në një konferencë për shtyp përpara ndarjes së çmimeve Goya në Barcelonë, ku falënderoi Spanjën për atë që e quajti "qartësi morale" mbi çështjen e Gazës.
Fituesi i çmimit Oskar vlerësoi qeverinë spanjolle dhe figurat kulturore, duke thënë se qëndrimi i tyre ndaj konfliktit i kishte bërë mbështetësit jashtë vendit të ndihen "më pak të vetmuar".
"Muzetë, ushqimi, muzika, industria, aktorët. Mendoj se Spanja po bën një punë të jashtëzakonshme. E di që kjo do të më bëjë të qaj. Në një vend ku ndjen represion dhe censurë, të shohësh Spanjën, presidentin, atë që thotë dhe mbështetjen që jep në lidhje me Gazën, dhe të kesh aktorë si Javier Bardem që flasin me një zë kaq të fortë, është shumë e rëndësishme për ne në Shtetet e Bashkuara. Mund t'ju them se, kur ndizni televizorin dhe shihni sa e fortë është Spanja dhe sa e qartë moralisht është për këto çështje, ndiheni më pak të vetmuar dhe ndjeni se ka shpresë", tha ajo.
Foto: EPA-EFE
Sarandon është e njohur për punën e saj aktiviste prej vitesh dhe gjithashtu ka kritikuar agjencinë amerikane të imigracionit ICE, duke e akuzuar atë për praktika të paligjshme kundër komuniteteve të zeza dhe latino-amerikane.
"Unë besoj se çdo komb ka të drejtën e vetëvendosjes. Unë jam shumë pro-palestineze. Jam një artiste për paqen dhe drejtësinë. Jam kundër vrasjes së fëmijëve kudo. ICE është shumë jokushtetuese dhe bën të gjitha llojet e gjërave të paligjshme ndaj afrikano-amerikanëve, kryesisht afrikano-amerikanëve dhe njerëzve me ngjyrë. Ajo që po bëjnë është e paligjshme. Dhe jam shumë krenare për komunitetet që kanë arritur të gjejnë një mënyrë për të luftuar ICE-në. Dhe mendoj se do të jetë e nevojshme, sepse askush në krye nuk do të na shpëtojë nga asgjë nga këto gjëra. Por personalisht ndihem shumë e fortë se shkatërrimi i popullit palestinez është një krim i tmerrshëm. Dhe më vjen shumë turp të paguaj për të", tha ajo në konferencë.
Sarandon tha se u përball me pasoja profesionale në Hollywood për qëndrimin e saj, duke pretenduar se agjencia e saj e pushoi nga puna pasi ajo marshoi dhe bëri thirrje për armëpushim në Gaza, dhe se puna e saj e madhe në filma dhe televizione është bërë e vështirë që atëherë.
Sarandon ndodhet në Barcelonë për të marrë një çmim ndërkombëtar nga Akademia Spanjolle e Filmit, i cili është një njohje e karrierës së saj dhjetëvjeçare. /Telegrafi/