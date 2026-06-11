Surpriza e madhe e Anglisë në Kupën e Botës - ndryshimi i madh në pozicionin e yllit të skuadrës?
Përzgjedhësi i Anglisë, Thomas Tuchel, ka zbuluar se po shqyrton mundësinë e përdorimit të yllit të Kombëtares së Anglisë, Jude Bellingham, në rolin e sulmuesit gjatë Kupës së Botës 2026.
Strategu gjerman e testoi këtë ide në fitoren miqësore 3-0 ndaj Kosta Rikës, ku Bellingham u aktivizua për disa minuta si “numri nëntë”, një rol më i avancuar se ai që luan zakonisht në mesfushë.
Tuchel ka qenë në kërkim të alternativave për kapitenin Harry Kane dhe beson se lojtari i Real Madrid mund të ofrojë një zgjidhje interesante.
“Është e mundur ta shohim këtë edhe gjatë turneut. Jude mund të luajë si sulmues, pothuajse në një rol të lirë. Ai mund të tërhiqet në mesfushë, të sulmojë hapësirat dhe të driblojë më shumë. Harry ka cilësi të tjera dhe mund të kontribuojë edhe si organizator i lojës”, deklaroi Tuchel.
Bellingham apo Rogers pas Kane?
Përpara ndeshjes hapëse të Anglisë kundër Kroacisë, Tuchel ende nuk ka vendosur se kush do të luajë pas Kane në repartin ofensiv.
Përveç Bellinghamit, në planet e tij është edhe Morgan Rogers, i cili kishte një sezon të mirë te Aston Villa.
“Jude ka karakterin për të shënuar gola, për të marrë vendime dhe për të hyrë në zonë. Doja ta provoja në atë rol dhe do të shohim nëse do ta përdorim gjatë Botërorit”, shtoi ai.
Ndërkohë, edhe Ollie Watkins dhe Ivan Toney mbeten opsione të rëndësishme për repartin ofensiv.
Anthony Gordon fiton terren
Një tjetër lojtar që ka lënë përshtypje te stafi teknik është Anthony Gordon. Sulmuesi anësor duket se ka fituar avantazh në garën për një vend titullari në krahun e majtë, përpara Marcus Rashford.
Tuchel beson se transferimi i Gordonit te Barcelona i ka rritur vetëbesimin, por theksoi se ai duhet të vazhdojë të luajë me të njëjtin stil që e bëri të suksesshëm.
“Ai është më i fortë kur luan me intensitet të lartë, me shpejtësi dhe agresivitet në duele. Pikërisht këto cilësi e bëjnë shumë të vështirë për t’u ndalur”, përfundoi trajneri anglez.
Me vetëm pak ditë deri në startin e Kupës së Botës 2026, eksperimentet e Tuchel tregojnë se Anglia mund të paraqitet me disa surpriza taktike në përpjekje për të fituar trofeun e shumëpritur botëror. /Telegrafi/