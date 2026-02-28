Superkompjuteri i Opta ka përditësuar parashikimet për fituesin e Ligës së Kampionëve pas shortit të raundit të 16-të dhe rezultatet tregojnë një garë shumë të hapur në majën e Evropës.

Sipas projeksioneve, Arsenal mbetet favoriti kryesor për të fituar trofeun e parë në histori, edhe pse përqindja e tij ka rënë pak pas shortit. “Topçinjtë” kanë 27.40% shanse për triumf.

Në vendin e dytë qëndron Bayern Munich me 14.28%, ndërsa Liverpool ka rritur gjasat në 12.83% pasi shmangu një përballje me Atletico Madrid dhe do të luajë kundër Galatasaray.

Manchester City renditet i katërti me 10.79%, kryesisht për shkak të shortit shumë të vështirë kundër Real Madrid.

Renditja e plotë sipas Opta:

Arsenal — 27.40%

Bayern Munich — 14.28%

Liverpool — 12.83%

Manchester City — 10.79%

FC Barcelona — 7.72%

Chelsea — 6.86%

Newcastle United — 4.66%

Paris Saint-Germain — 4.64%

Real Madrid — 2.78%

Sporting CP — 2.73%

Atletico Madrid — 2.00%

Tottenham Hotspur — 1.22%

Atalanta — 1.06%

Bayer Leverkusen — 0.47%

Bodo/Glimt — 0.39%

Galatasaray — 0.17%

Barcelona përfitoi nga një gjysmë më e lehtë e shortit, por përballja me Newcastle mbetet e rrezikshme. Ndërkohë, Chelsea është përballur me një rrugë të vështirë pasi ndeshet me kampionët në fuqi, Paris Saint-Germain.

Parashikimet nuk janë optimiste për Real Madridin, i cili renditet vetëm i nënti dhe ende nuk ka bindur plotësisht në këtë edicion sipas modelit statistikor./Telegrafi/

