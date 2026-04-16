Superkompjuteri nxjerr favoritët e Ligës së Kampionëve – befason me përqindjet
Superkompjuteri i Opta ka publikuar përllogaritjet më të fundit për fituesin e Ligës së Kampionëve këtë edicion dhe lista ka shumë vend për debat.
Liga e Kampionëve ka hyrë tashmë në fazën më të nxehtë me vetëm katër ekipe të mbetura ku fillimisht synojnë arritjen e finales e pastaj edhe triumfin në garën më prestigjioze evropiane për klube.
Por, kush është favorit për të ngritur në fund trofeun dhe sa janë përqindjen këtë e ka treguar superkompjuteri i kompanisë së njohur Opta, nga 10,000 simulime të bëra.
Në krye të listës qëndron Arsenali, me rreth 36.7% shanse për të ngritur trofeun këtë sezon. Një dominim statistikor që reflekton formën e qëndrueshme dhe rrugëtimin bindës të londinezëve deri në këtë fazë.
Menjëherë pas tyre renditet Bayern Munich, me rreth 34.6% mundësi për triumf. Gjermanët mbeten një nga skuadrat më konstante në Evropë dhe diferenca minimale me Arsenalin tregon se gara për trofeun është plotësisht e hapur.
Në vendin e tretë është Paris Saint-Germain, me afro 19.3% shanse. Francezët kanë rritur ndjeshëm besimin me paraqitjet e fundit dhe mbeten një kërcënim serioz për çdo kundërshtar në fazat vendimtare.
Në fund vjen Atletico Madrid, me rreth 9.3% mundësi për të fituar trofeun. Edhe pse me probabilitet më të ulët, skuadra spanjolle njihet për forcën taktike dhe aftësinë për të befasuar në ndeshjet direkte.
Sipas Opta-s, diferencat mes katër skuadrave janë të qarta në shifra, por në fushë gjithçka mbetet e hapur. Tani mbetet të shihet nëse statistikat do të konfirmohen apo Liga e Kampionëve do të sjellë një tjetër surprizë të madhe. /Telegrafi/