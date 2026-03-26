Supergol nga Veldin Hoxha, Kosova rikthehet në lojë ndaj Sllovakisë
Kombëtarja e Kosovës e ka barazuar rezultatin në përballjen ndaj Sllovakisë.
Ishte mesfushori Veldin Hoxha që shënoi një supergol për ta rikthyer Kosovën në lojë.
Pas asistimit të Mërgim Vojvodës, Hoxha shënoi nga distanca duke e lënë portierin pa asnjë shans (21’).
💥VELDIN HODŽA LEVELS THE GAME — IT’S 1–1!
🇸🇰 Slovakia 1-1 Kosovo 🇽🇰
pic.twitter.com/OIeJIdlgVc
— Matchday Goals (@Matchdaygoals_) March 26, 2026
Kujtojmë, fituesi i kësaj përballje do të luajë me Turqinë në finalen e play-offit./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate