Kombëtarja e Kosovës e ka barazuar rezultatin në përballjen ndaj Sllovakisë.

Ishte mesfushori Veldin Hoxha që shënoi një supergol për ta rikthyer Kosovën në lojë.

Pas asistimit të Mërgim Vojvodës, Hoxha shënoi nga distanca duke e lënë portierin pa asnjë shans (21’).

Kujtojmë, fituesi i kësaj përballje do të luajë me Turqinë në finalen e play-offit./Telegrafi/

