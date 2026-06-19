Supergol në stilin vollej, Maroku e shënon golin më të shpejtë të këtij Botërori
Përfaqësuesja e Marokut e ka shënuar golin më t shpejtë deri më tani në këtë Kampionat Botëror.
Maroku kaloi herët në epërsi ndaj Skocisë, për ta zhbllokuar ndeshjen pas vetëm dy minutave lojë.
Ishte Ismael Saibari që realizoi një eurogol në stilin vollej pas një asistimi të Brahim Diaz, ku mbetën të shtangur të gjithë skocezët pasi mendonin se ishte në pozitë jashtë loje.
Për ta parë golin:
QUEL DÉBUT DE MATCH INCROYABLE ! 🇲🇦❤️
1-0 pour le Maroc !!!!! 🤯🤯🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/jaiGvbXXbD
— TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) June 19, 2026
Ndërkohë, mbetet të shihet nëse Maroku do të arrijë ta sigurojë këtë fitore për t’iu afruar kualifikimit për në fazën e eliminimit direkt./Telegrafi/
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