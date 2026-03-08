Super limuzina elektrike e Mercedes-AMG zbulon një interier të jashtëzakonshëm
Koncepti i çmendur GT XX i vitit të kaluar na dha një shije të parë të automjetit të parë elektrik të Mercedes-it të zhvilluar që nga dita e parë nga AMG.
Më pak se një vit pas konceptit, Mercedes-AMG na çon brenda modelit të prodhimit. GT 4-Door Coupe i gjeneratës së dytë ruan emrin e tij të ndërlikuar, por miraton një interier rrënjësisht të ndryshëm.
Në përputhje me modelet e fundit që mbajnë yllin e famshëm me tre cepa, super limuzina elektrike elektrik ka një panel kontrolli me ekran të plotë, transmeton Telegrafi.
Duke i bërë jehonë CLA-së së re dhe ripërtëritjes së S-Class, ekranet kanë korniza të trasha në vend të ekranit të vazhdueshëm që gjendet në GLC elektrike.
Sinqerisht, nuk mund të vendosim se cilin konfigurim preferojmë, por tashmë na mungon paraqitja më tradicionale e panelit të kontrollit të paraardhësit të makinës me benzinë.
Paraqitja me tre ekrane e pozicionuar pas një paneli xhami përmban një panel instrumentesh digjital 10.2 inç së bashku me një palë ekranesh 14 inç.
Ekrani i infotainment është pak i anuar drejt shoferit për të imituar atmosferën e një kabine, ndërsa ekrani me madhësi identike në të djathtë të tij e mban pasagjerin përpara të argëtuar me përmbajtje multimediale.
Makina e re elektrike me performancë të lartë ka shumë më pak butona dhe çelësa konvencionalë sesa makina V8 para saj, pasi Mercedes-AMG integroi kontrollet e klimës në ekranin qendror.
Nga ana pozitive, ka tre çelësa rrotullues të montuar në konsolën qendrore për të ndryshuar përgjigjen e motorit elektrik, kontrollin e tërheqjes me nëntë faza dhe sjelljen në kthesa. Ashtu si sistemi i infotainment dhe kanalet qendrore të ajrit, çelësat janë gjithashtu të anuar drejt shoferit.
Diku tjetër, puna është si zakonisht, duke përfshirë çelësa të ndjeshëm ndaj prekjes në timon. Mercedes gjithashtu vendosi një ekran shtesë në pjesën e pasme të konsolës qendrore në mënyrë që dy pasagjerët e pasmë të mund të rregullojnë cilësimet e klimës.
Edhe pse është ndërtuar mbi një platformë të dedikuar për makina elektrike, GT 4-Door Coupe i ri duket se ka një gungë të madhe në dysheme që u heq hapësirën e këmbëve pasagjerëve të pasmë.
Edhe pse imazhet e brendshme tregojnë një planimetri me katër vende, do të ketë gjithashtu një mundësi për një konfigurim me pesë vende. Në të dyja rastet, mbështetëset e shpinës palosen kur duhet të mbani sende të rënda.
Prakticiteti duhet të jetë më shumë se i mirë duke pasur parasysh madhësinë e makinës dhe formën e makinës me pesë dyer të trashëguar nga gjenerata e parë.
Sikur të mos mjaftonin emblemat e AMG që zbukurojnë mbështetëset e kokës përpara, logoja e famshme është gjithashtu shumë e madhe në çatinë prej xhami.
Pema e mollës pranë lumit, që simbolizon vendndodhjen e AMG në Affalterbach, ndriçon së bashku me boshtet, valvulat dhe sustat e valvulave, edhe pse makina nuk ka motor me djegie të brendshme.
Kjo sipërfaqe qelqi me një copë shtrihet deri në pjesën e pasme dhe ka seksione të errësueshme, duke u lejuar atyre që janë brenda të zgjedhin se sa dritë hyn në kabinë.
Do të na duhet të presim edhe pak për të parë pamjen e jashtme gati për prodhim, por koncepti i vitit të kaluar ka të ngjarë të mos jetë shumë larg produktit përfundimtar.
Sa i përket specifikimeve teknike, GT XX kishte një konfigurim me tre motorë me një fuqi të kombinuar prej 1,341 kuaj-fuqi, duke mundësuar një shpejtësi maksimale mbi 360 km/orë.
Koncepti ishte gjithashtu një përbindësh karikimi, i aftë të mbështeste më shumë se 850 kW për të furnizuar baterinë me energji të mjaftueshme për 400 kilometra pas vetëm pesë minutash.
Mercedes-AMG po përgatit gjithashtu një SUV me pajisjet e GT 4-Door Coupe për ata që preferojnë më shumë rehati në vend që të ulen kaq afër rrugës.
Prisni ta shihni të dalë në treg diku vitin e ardhshëm, pasi modeli liftback me pesë dyer të dalë në treg para fundit të vitit 2026. /Telegrafi/