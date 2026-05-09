Sulmoi fizikisht policin në Prishtinë, arrestohet i dyshuari – viktima merr trajtim mjekësor
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të sulmit fizik ndaj një polici në Prishtinë.
Rasti ka ndodhur në orët e mëngjesit të së premtes.
“Prishtinë 08.05.2026 – 09:35. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se e kishte sulmuar fizikisht zyrtarin policor. Viktima- zyrtari policor, si pasojë e sulmit ka pësuar lëndime dhe ka pranuar tretman mjekësor”, thuhet në raport.
I dyshuari me vendim të prokurorit lidhur me rastin është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/