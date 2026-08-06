Sulmohet zyrtari policor në Han të Elezit pas refuzimit të hyrjes në Maqedoninë e Veriut
Një zyrtar policor i Kosovës është sulmuar fizikisht në Pikën e Kalimit Kufitar në Han të Elezit, pas një mosmarrëveshjeje që pasoi refuzimin e hyrjes në Maqedoninë e Veriut.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 5 gusht 2026, rreth orës 19:15. Dy persona të dyshuar, shtetas të Kosovës, pasi iu ishte refuzuar hyrja në RMV nga autoritetet maqedonase, njëri prej tyre dyshohet se ka sulmuar fizikisht zyrtarin policor të Kosovës.
Polici i lënduar dhe i dyshuari kanë pranuar tretman mjekësor, ndërsa pas intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar dhe rasti do të vazhdojë në procedurë të rregullt.
Rasti është duke u trajtuar nga organet kompetente. /Telegrafi/
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