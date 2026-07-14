Sulmohet një tjetër cisternë në brigjet e Omanit
Një kompani norvegjeze e transportit detar ka njoftuar se një nga anijet e saj cisternë u sulmua në brigjet e Omanit herët këtë mëngjes.
Stolt-Nielsen tha në një deklaratë se anija Stolt Magnesium u godit në Detin Arabik rreth kohës kur dy tankerë të Emirateve të Bashkuara Arabe u goditën nga raketat iraniane të lundrimit.
Sulmi shkaktoi një zjarr në dhomën e motorëve të anijes, sipas Stolt-Nielsen.
I gjithë ekuipazhi në bordin e anijes është i sigurt, ka njoftuar kompania e transportit detar.
Operacionet e Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar kishin raportuar më pas edhe një incident tjetër në brigjet e Omanit që përputhet me vendndodhjen e Stolt Magnesium në të dhënat e transportit detar të LSEG.
UKMTO WARNING 085-26 - ATTACK
Click here to view the full warning ⤵️https://t.co/rcdh4TaPa7#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/tVjWdLcAq9
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) July 13, 2026
Kjo vjen pasi ministria e mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe kishte raportuar herët këtë mëngjes se dy anije cisternë u goditën nga raketa iraniane në Ngushticën e Hormuzit.
Një anëtar i ekuipazhit u vra dhe disa të tjerë u plagosën.
Ministria tha se sulmet ndodhën në kalimin jugor të rrugës ujore në ujërat territoriale të Omanit dhe prekën "cisternat kombëtare Mombasa dhe Al Bahiyah".
Ajo dënoi atë që e quajti një "sulm të paturpshëm" dhe "një shkelje të qartë të ligjit ndërkombëtar". /Telegrafi/