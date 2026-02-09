Sulmohet gjyqtari gjerman Pascal Kaiser pas propozimit publik të martesës me partnerin e tij
Pascal Kaiser, gjyqtar amator i futbollit në Gjermani, i cili i bëri propozimin e martesës partnerit të tij të fejuar, Moritz, gjatë ndeshjes së Bundesligës midis Kolnit dhe Wolfsburgut në stadiumin RheinEnergie fundjavën e kaluar, është sulmuar fizikisht në shtëpinë e tij.
Kaiser tërhoqi vëmendjen e publikut kur i bëri propozimin partnerit të tij para pothuajse 50,000 shikuesve, një akt që u bë i njohur dhe u diskutua gjerësisht në media.
Megjithatë, vetëm një javë më vonë, ai mori kërcënime serioze që përmbanin edhe adresën e tij dhe i raportoi ato tek policia, e cila vlerësoi se nuk kishte rrezik të menjëhershëm.
Vetëm 20 minuta pas raportimit, Kaiser u sulmua nga tre burra teksa ishte në oborrin e tij duke pirë duhan. Ai tha se sulmuesit ishin të dhunshëm dhe beson se sulmi lidhet drejtpërdrejt me propozimin e tij publik dhe vëmendjen që ai tërhoqi.
“Besoj se u bëra shënjestër për shkak se martesa jonë u bë një çështje publike", tha Kaiser, duke shtuar se incidenti ka shkaktuar reagim dhe dënim në mbarë vendin.
Policia po vazhdon hetimet për identifikimin e sulmuesve dhe rrethanat e ngjarjes. /Telegrafi/