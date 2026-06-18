Sulmi më i madh me dronë ndaj Moskës nxjerr në pah dobësitë e mbrojtjes ajrore ruse
Sistemet ruse të mbrojtjes ajrore Pantsir, të cilat Moska i ka promovuar si një nga mburojat kryesore kundër sulmeve ajrore, janë vënë në qendër të kritikave pas sulmit të fundit masiv me dronë ndaj kryeqytetit rus.
Sipas pamjeve të publikuara nga platforma NEXTA, gjatë sulmit më të madh me dronë ndaj Moskës në vitet e fundit, sistemet Pantsir nuk arritën të neutralizonin në mënyrë efektive të gjitha objektivat që iu afruan qytetit.
Në disa video të shpërndara në rrjetet sociale pretendohet se një sistem Pantsir humbi dy herë radhazi të njëjtin dron, ndërsa mjeti pa pilot vazhdoi fluturimin. Në pamje të tjera shihen raketa të mbrojtjes ajrore që kalojnë në qiellin mbi Moskë dhe zonën e tregut Sadovod, pa goditur objektivat e tyre.
Raportimet pretendojnë gjithashtu se pas përpjekjeve për rrëzimin e dronëve, mbetje të mjeteve ajrore dhe pjesë të tyre ranë në zona civile.
Në një nga pamjet e fundit, duket sikur një raketë e mbrojtjes ajrore godet një dron, por sipas analizimit të videos, edhe kjo nuk rezultoi në rrëzimin e menjëhershëm të tij.
Pantsir është një sistem rus i mbrojtjes ajrore me rreze të shkurtër dhe të mesme, i projektuar për të mbrojtur objekte strategjike nga aeroplanët, raketat dhe dronët. Rusia e ka paraqitur atë si një nga sistemet më të avancuara të këtij lloji.
Megjithatë, sulmet e fundit me dronë ndaj territorit rus kanë ngritur pyetje mbi aftësinë reale të këtyre sistemeve për të përballuar sulme të shumta dhe të koordinuara.
Nga ana tjetër, autoritetet ruse kanë deklaruar vazhdimisht se mbrojtja ajrore ka arritur të neutralizojë shumicën e kërcënimeve dhe se sistemet e saj vazhdojnë të funksionojnë në mënyrë efektive. /Telegrafi/