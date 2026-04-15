Katër persona janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur pasi një nxënës hapi zjarr në një shkollë të mesme në Turqinë qendrore të mërkurën, tha një guvernator lokal, i cili është i dyti rast i të shtënave në shkollë në vend brenda dy ditësh.

Katër nga të plagosurit janë duke u operuar, sipas guvernatorit të Kahramanmaraş, Mukerrem Unluer, transmeton Telegrafi.

Një nga të vrarët ishte mësues në shkollë sipas Unluer. E sulmuesi kreu vetëvrasje pas incidentit, u tha Unluer gazetarëve në vendin e të shtënave në shkollë.

Këto janë të shtënat e dyta në shkollë në Turqi brenda po aq ditësh. Të martën, një ish-nxënës hapi zjarr në shkollën e tij të vjetër duke plagosur 16 persona para se të vriste veten. Përpara raundit të fundit të sulmeve, ishte e rrallë të shihje të shtëna në shkolla në Turqi.

Ministria turke e Drejtësisë ka njoftuar një ndalim transmetimi për mbulimin e të shtënave për "hir të integritetit të hetimit".

Shtatë prokurorë janë caktuar për hetimin në vazhdim, tha Ministri i Drejtësisë, Akin Gurlek në një deklaratë për X. /Telegrafi/

