Sulmet iraniane vazhdojnë në Gjirin Persik, duke ngritur pikëpyetje në lidhje me armëpushimin
Njoftimi i armëpushimit në minutën e fundit në luftën e Iranit u prit me një lehtësim të gjerë në të gjithë Gjirin Persik të martën në mbrëmje, ndërsa rajoni përgatitej për më të keqen mes luftës së fjalëve në rritje midis Uashingtonit dhe Teheranit.
Por as Irani dhe as Shtetet e Bashkuara nuk thanë se kur do të fillonte armëpushimi, dhe kjo u bë e qartë të mërkurën në mëngjes kur Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini raportuan sulme të reja iraniane, transmeton Telegrafi.
Gazetarët e Euronews në Dubai morën alarme për sulme ajrore herët të mërkurën në mëngjes, dhe vunë re aktivitet të përtërirë ditor të mbrojtjes nga aeroplanët luftarakë mbi qytet gjatë gjithë mëngjesit.
Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan se një sulm i ri u nis në kompleksin e tyre të gazit Habshan, duke i dhënë fund lehtësimit afatshkurtër se një armëpushim do të sillte qetësinë e shumëpritur.
Emiratet e Bashkuara Arabe thanë se do të pezullonin prodhimin në kompleksin e gazit Habshan, pasi mbeturinat që binin nga një raketë e interceptuar nga një sulm shkaktuan zjarre të shumta në objekt, me dy shtetas të Emirateve dhe një shtetas indian që pësuan lëndime të lehta, sipas zyrës së medias në Abu Dhabi.
Gazetarët e Euronews në Doha morën alarme për sulme ajrore herët të mërkurën në mëngjes pas një sulmi të zgjatur iranian të martën në mbrëmje para njoftimit të armëpushimit, me të paktën tetë shpërthime që tronditën qytetin dhe devijuan fluturimet hyrëse drejt Dohas për një orë.
Dhe në Bahrein, shpërthime të reja u dëgjuan pasi sirenat u dëgjuan përsëri të mërkurën në mëngjes, duke i nxitur banorët të strehoheshin. Sulmet e ripërtërira vijnë pas një nate sulmesh iraniane, të cilat dëmtuan shtëpi në zonën e Sitras, duke plagosur dy persona nga rënia e predhave pas përgjimit të një droni iranian.
Në kryeqytetin e Iranit, Teheran, të mërkurën në mëngjes vonë, opinioni dëgjoi atë që tingëllonte si të qëllonte mbrojtje ajrore. Raportet e mëvonshme sugjeruan se ishte një stërvitje, pa dhënë hollësi, raportoi Associated Press.
SHBA-të dhe Irani thanë të martën në mbrëmje se kishin rënë dakord për një armëpushim dyjavor që përfshin rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, fillimisht kishte thënë se Irani propozoi një plan "të realizueshëm" prej 10 pikash që mund të ndihmonte në përfundimin e luftës së nisur nga SHBA-të dhe Izraeli në shkurt, por më vonë e quajti atë mashtrues, pa dhënë hollësi. As Teherani dhe as Uashingtoni nuk thanë se kur do të fillonte armëpushimi.
Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu tha se mbështet vendimin e Trump për të pezulluar sulmet kundër Iranit për dy javë, por se kjo nuk përfshinte ndërprerjen e luftës me Hezbollahun në Liban. /Telegrafi/