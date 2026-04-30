Haradinaj falënderon Kurtin që nuk e ftoi AAK-në në takime për presidentin
Ish-deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti për mënyrën e zgjedhjes së presidentit, që në fund dështoi dhe çoi vendin në zgjedhje.
Në Debat Plus, Haradinaj tha se e falënderon publikisht Kurtin që nuk i ka përfshirë në takime, duke shtuar se, sipas tij, këto diskutime nuk kanë pasur përmbajtje reale.
“E falënderojmë Albin Kurtin publikisht që nuk ka bërë pjesë të këtyre debateve. Sepse epo dihet që edhe beteja e fundit, në foltore, si një tip tubimi elektoral se në Parlament. U pa që ky po mundohet ta hedhë fajin tek subjektet opozitare. Nuk qëndron ky fakt. Asnjëri nga emrat që i ka nominuar (për president) nuk i ka negociuar me deputetët…
E kemi pasur qëndrimin publik ë nuk i shkojmë në takim. Nuk kemi nevojë me shku sepse nuk ka diskutime përmbajtësore…”, ka thënë Haradinaj.