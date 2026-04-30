Ushtari izraelit vritet në sulmin me dron të Hezbollahut
Një ushtar izraelit është vrarë sot në një sulm me dron të Hezbollahut në jug të Libanit, ka njoftuar Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF).
Ushtria e identifikoi ushtarin si 19-vjeçarin Sergeant Liem Ben Hamo, i cili ishte ushtar luftarak në Batalionin e 13-të të Brigadës Golani. Familja e ushtarit të rënë është njoftuar, thuhet në deklaratë, shkruan cnn.
“Gjatë incidentit në të cilin ra Sergeant Liem Ben Hamo, një ushtar tjetër i IDF-së është plagosur mesatarisht”, shtohet në deklaratë.
Ushtari i plagosur “është evakuuar për trajtim mjekësor në spital dhe familja e tij është njoftuar”, thuhet më tej.
Në një incident të veçantë, një dron i Hezbollahut goditi një automjet ushtarak në veri të Izraelit, duke plagosur 12 ushtarë, ka njoftuar më herët ushtria izraelite.
Të enjten, sulmet izraelite vranë të paktën nëntë persona, përfshirë dy fëmijë, në jug të Libanit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë Publike të Libanit. /Telegrafi/